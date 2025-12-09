Art.-Nr. 77497 | Produktpräsentation

ELO for DATEV - digitale Belegprozesse im Zusammenspiel mit DATEV Rechnungswesen

  • Intelligente und selbstlernende Erkennung von Rechnungsinhalten
  • Digitaler individualisierbarer Rechnungsfreigabeprozess
  • Enge technische Verzahnung der ELO- und DATEV-Lösungen inklusive Beleglink
Mit ELO for DATEV optimieren Sie Ihre Eingangsrechnungsverarbeitung von der Archivierung bis zur Verbuchung in DATEV Rechnungswesen.

Egal, ob Papierbelege gescannt werden oder Rechnungen per E-Mail eingehen, mit wenigen Klicks werden die Dokumente digital geprüft und freigegeben. ELO for DATEV ermöglicht durch die perfekte Verzahnung zu den DATEV-Rechnungswesen-Programmen einen durchgängigen und effizienten Prozess. Dank des Beleglinks können Sie schnell auf die Belege zugreifen und sind jederzeit auskunftsfähig.

Weitere Business-Solutions von ELO können zu Ihrem individuellen Unternehmens-DMS zusammengeführt werden.

Themen

Unternehmen (Selbstbucher), die

  • DATEV Mittelstand Faktura oder Kanzlei Rechnungswesen einsetzen.

  • ihren Rechnungseingang digitalisieren wollen.

  • Interesse an einem Dokumenten-Management-System haben.

Anastasia Danilov

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Ingo Dietrich

Ingo Dietrich

Mitarbeiter der DATEV eG

Online Event
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 10:30 Uhr
