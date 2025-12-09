ELO for DATEV - digitale Belegprozesse im Zusammenspiel mit DATEV Rechnungswesen
Beschreibung
Mit ELO for DATEV optimieren Sie Ihre Eingangsrechnungsverarbeitung von der Archivierung bis zur Verbuchung in DATEV Rechnungswesen.
Egal, ob Papierbelege gescannt werden oder Rechnungen per E-Mail eingehen, mit wenigen Klicks werden die Dokumente digital geprüft und freigegeben. ELO for DATEV ermöglicht durch die perfekte Verzahnung zu den DATEV-Rechnungswesen-Programmen einen durchgängigen und effizienten Prozess. Dank des Beleglinks können Sie schnell auf die Belege zugreifen und sind jederzeit auskunftsfähig.
Weitere Business-Solutions von ELO können zu Ihrem individuellen Unternehmens-DMS zusammengeführt werden.
Themen
Intelligente und selbstlernende Erkennung von Rechnungsinhalten
Digitaler individualisierbarer Rechnungsfreigabeprozess
Enge technische Verzahnung der ELO- und DATEV-Lösungen inklusive Beleglink
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Unternehmen (Selbstbucher), die
DATEV Mittelstand Faktura oder Kanzlei Rechnungswesen einsetzen.
ihren Rechnungseingang digitalisieren wollen.
Interesse an einem Dokumenten-Management-System haben.
Referenten
Anastasia Danilov
Mitarbeiterin der DATEV eG
Ingo Dietrich
Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.