Nicht zuletzt lebt Sicherheit von einem hohen Maß an Wachsamkeit. Deshalb betreibt DATEV ein 24/7 Security Operation Center mit hochautomatisiertem Monitoring, das laufend Bedrohungen analysiert und ein schnelles Incident-Management für den Ernstfall bietet. DATEV-Angestellte und Mitglieder werden durch regelmäßige Phishing-Simulationen, Awareness-Kampagnen und Informationsangebote sensibilisiert. Aktuelle Warnungen und Hilfestellungen sind über datev.de/informationssicherheit jederzeit abrufbar.

DATEV unterstützt zusätzlich Kanzleien mit individuellen Notfallplänen, strukturierten Security-Assessments und Awareness-Maßnahmen – für mehr Übersicht über bestehende Schutzmaßnahmen und konkrete Handlungsempfehlungen im Ernstfall. Damit implementiert DATEV in seinen Strukturen ein deutlich höheres Maß an Sicherheit, als es Kanzleien oder kleinen und mittleren Unternehmen mit eigener Infrastruktur möglich ist.

Auf Basis dieser breiten Palette können sich Mitglieder und Kunden auf die sichere und rechtskonforme Verarbeitung ihrer Daten verlassen – und ihre eigene Nachweispflicht erfüllen.