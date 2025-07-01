DATEV magazin: Herr Hummel, Sie haben zum 1. Juli 2025 die Leitung digitales Ökosystem und DATEV-Marktplatz-Partnerschaften übernommen. Welche Erfahrungen bringen Sie in diese Position mit ein?

Stefan Hummel: Seit 2013 bin ich bei DATEV und habe dort die letzten zwölf Jahre unterschiedliche Themen und Produkte verantwortet. So war ich viele Jahre in der Entwicklung der DATEV-Rechnungswesen-Lösungen aktiv, wo ich den Ausbau des digitalen Ökosystems sowie die Schnittstellen zu den Finanzbuchhaltungssystemen vorangetrieben habe. Was sich dabei wie ein roter Faden durch meine bisherigen Tätigkeiten zieht, ist die enge Zusammenarbeit mit Dritten oder Partnern und die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres digitalen DATEV-Ökosystems. Ich freue mich daher ganz besonders auf die neue, spannende Rolle und darauf, meine umfangreichen Erfahrungen aus der Produktperspektive in diese Verantwortung einzubringen.

Welchen Stellenwert haben Partnering und digitales Ökosystem in der DATEV-Strategie?

Mit dem strategischen Handlungsfeld „Ökosystem und Plattformen sicher auf- und ausbauen“ sind die Themen Ökosystem und Partnering fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Die Offenheit und Integrationsfähigkeit unserer Plattform spielen eine wichtige Rolle dabei, den Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Prozessunterstützung zu bieten. Diese entsteht nicht nur durch unsere eigenen Lösungen, sondern auch durch die Vernetzung mit Dritten und Partnern auf Basis offener und standardisierter Schnittstellen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern stärken wir die Integration der Kanzlei in die Geschäftsprozesse des Mandanten und entwickeln neue innovative Angebote.

Wie unterstützen Sie mit Ihrer Arbeit die Mitglieder und Kunden?

Der Mehrwert für unsere Mitglieder und Kunden steht natürlich auch im Bereich digitales Ökosystem und Partnering im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit über 230 Partnern auf dem DATEV-Marktplatz bieten wir ein umfassendes Lösungsspektrum an, das weit über das hinausgeht, was wir allein bereitstellen könnten. Mit modernen Schnittstellen wie den DATEV-Datenservices steigern wir die Prozesseffizienz der Kunden beim Einsatz von Partnerlösungen aus unserem digitalen Ökosystem. Über 230.000 Bestände wurden mittlerweile über unsere DATEV-Datenservices übertragen. So entstehen durchgängig digitale Prozesse wie am Beispiel der E-Rechnungsplattform deutlich wird – von der Rechnungsschreibung im Vorsystem des Mandanten über den digitalen Versand der E-Rechnung bis zur automatisierten Buchung in der Kanzlei. Aber auch das Thema Sicherheit hat bei uns höchste Priorität. So sorgen wir mit der Cloudtechnologie in den Schnittstellen für ein hohes Maß an Sicherheit beim Datenaustausch im Ökosystem unserer Kunden.

Können Sie bitte kurz erläutern, was der DATEV-Marktplatz ist und wie er funktioniert?

Der DATEV-Marktplatz bietet Orientierung bei der Auswahl geeigneter Partnerlösungen, die unser eigenes Angebot sinnvoll ergänzen. Dazu entwickeln wir nicht nur aktiv unsere Partnerschaften weiter, sondern sorgen auch für ein positives Kundenerlebnis beim Einsatz von Partnerlösungen. Auf dem DATEV-Marktplatz unterscheiden wir zwischen

zwei Kategorien: Bei der Kategorie der DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner entscheiden wir uns für eine Partnerschaft, und die technische Abnahme der Schnittstelle erfolgt regelmäßig. Die Lösung wird auf dem DATEV-Marktplatz platziert. DATEV-Marktplatz Premium Partnerschaften gehen noch ein Stück weiter, und wir empfehlen diese Lösungen aktiv als wertvolle Ergänzungen des DATEV-Portfolios. Sie müssen zudem einen umfassenden Auswahlprozess durchlaufen und dort zum Beispiel die höchsten Anforderungen hinsichtlich Schnittstellen und Sicherheit erfüllen. DATEV-Datenservices können aber auch ohne Partnerschaft mit DATEV umgesetzt werden. DATEV Schnittstellen Anbieter nutzen unser offenes Ökosystem, um ihr Angebot um den Austausch von Daten mit DATEV-Lösungen zu erweitern.

Wie sind Ihre Vorstellungen von der künftigen Ausrichtung des Partnerings bei DATEV?

DATEV entwickelt das Produktportfolio konsequent und kontinuierlich in die Cloud. Im Fokus stehen die Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsabläufe in Kanzleien und eine einfache, digitale Zusammenarbeit mit Mandanten. Das werden wir aber nicht alles allein schaffen. Daher bauen wir auch in Zukunft unser digitales Ökosystem weiter aus und setzen auf starke Partnerschaften mit Anbietern hochwertiger Softwarelösungen. Die DATEV Geschäftsplattform und das DATEVCloud-Portfolio sorgen dabei für optimale Bedingungen, um in vollständigen, durchgängigen und kollaborativen Geschäftsprozessen effizient zu arbeiten. Diese Voraussetzungen gilt es für uns im Partnering zu nutzen. Deshalb haben wir etwa zum Jahreswechsel 2024/2025 alle DATEV-Marktplatz-Partnerschaften auf DATEV-Datenservices umgestellt. So entstehen moderne, flexible und innovative Softwarelandschaften, die optimal auf die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden zugeschnitten sind.