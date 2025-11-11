Im Zentrum der Sommer-Veranstaltung stand das Zusammenspiel zwischen DATEV-Software und Partneranwendungen, das reibungslose, medienbruchfreie Prozesse zwischen Kanzlei und Mandant ermöglicht. Über 70 Partnerunternehmen präsentierten ihre Lösungen – von Kanzleimanagement über Rechnungswesen bis hin zur Personalwirtschaft – und machten in Live-Demonstrationen deutlich, wie digitaler Fortschritt im Kanzleialltag konkret aussehen kann.

DATEV-Expertinnen und -Experten begleiteten das Programm mit praxisnahen Unterstützungsangeboten rund um Datenservices und den Einsatz von Drittanbieterlösungen im DATEVasp-Umfeld. Besonders hervorzuheben: Der Impulsvortrag von Jutta Rößner, Mitglied der Geschäftsleitung, zur strategischen Weiterentwicklung des DATEV-Ökosystems und der Bedeutung starker Partnernetzwerke.

Ein Novum war der Fokus auf die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Ein eigener Session-Strang stellte erstmals Partnerlösungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung vor – ein wachsendes Themenfeld für Kanzleien mit Weitblick.