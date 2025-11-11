Rückblick: Impulse, Innovationen und Interaktion
Im Zentrum der Sommer-Veranstaltung stand das Zusammenspiel zwischen DATEV-Software und Partneranwendungen, das reibungslose, medienbruchfreie Prozesse zwischen Kanzlei und Mandant ermöglicht. Über 70 Partnerunternehmen präsentierten ihre Lösungen – von Kanzleimanagement über Rechnungswesen bis hin zur Personalwirtschaft – und machten in Live-Demonstrationen deutlich, wie digitaler Fortschritt im Kanzleialltag konkret aussehen kann.
DATEV-Expertinnen und -Experten begleiteten das Programm mit praxisnahen Unterstützungsangeboten rund um Datenservices und den Einsatz von Drittanbieterlösungen im DATEVasp-Umfeld. Besonders hervorzuheben: Der Impulsvortrag von Jutta Rößner, Mitglied der Geschäftsleitung, zur strategischen Weiterentwicklung des DATEV-Ökosystems und der Bedeutung starker Partnernetzwerke.
Ein Novum war der Fokus auf die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Ein eigener Session-Strang stellte erstmals Partnerlösungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung vor – ein wachsendes Themenfeld für Kanzleien mit Weitblick.
Save the Date: Die nächste DATEV-Marktplatz Expo steht an
Die nächste virtuelle DATEV-Marktplatz Expo bietet am 11.11.2025 erneut die Möglichkeit, das DATEV-Ökosystem in kompakter Form zu erleben – maßgeschneidert für Steuerberatungskanzleien und Unternehmen, die digitale Potenziale praxisnah ausschöpfen wollen.
Über 70 Partnerunternehmen – teils andere als bei der Juli-Veranstaltung – präsentieren ihre innovativen Anwendungen, die nahtlos mit der DATEV-Software zusammenspielen. In Live-Demonstrationen werden konkrete Szenarien gezeigt, wie die Lösungen Kanzleien bei Finanzbuchführung, Personalwirtschaft oder Kanzleiorganisation effizient unterstützen können. Teilnehmer der DATEV-Marktplatz Expo können sich aus dem vielfältigen Angebot ihr individuelles Programm zusammenstellen.
Das Besondere: Auf einer virtuellen Messe können den Anbietern gezielt Fragen gestellt und passgenaue Lösungen für die eigene Praxis identifiziert werden.
Ein weiteres Highlight: Tina Schulz aus dem Leadteam Transformation gibt in ihrem Fachvortrag wertvolle Einblicke in die Portfolioentwicklung bei DATEV.
Jetzt vormerken – und digital durchstarten
Die Teilnahme an der DATEV-Marktplatz Expo lohnt sich doppelt: Sie liefert nicht nur einen kompakten Überblick über technische Entwicklungen und Lösungsansätze, sondern schafft auch Raum für echten fachlichen Dialog – mit dem Ziel, digitale Chancen sinnvoll und strategisch in der eigenen Kanzlei zu nutzen.