Der Fall steht exemplarisch für das DATEV-Ökosystem, in dem Mandanten und Kanzleien digital zusammenarbeiten. Dieses System steht auch externen Partnern offen, sodass Geschäftspartner über die Grenzen verschiedener Softwareanbieter hinweg interagieren und Daten austauschen können. Wie in einem natürlichen Ökosystem profitieren dabei alle Teilnehmer: Die Kooperation wird einfacher und effizienter.

Die Parallelen zwischen digitalen und natürlichen Ökosystemen sind erstaunlich. Beide bestehen aus komplexen Netzwerken, deren Elemente eng miteinander verflochten sind und die dabei in ständiger Wechselwirkung stehen. Während im Wald jede Pflanze, jedes Tier und jedes Bakterium seine Rolle im großen Ganzen spielt, sind es im Digitalen die Plattformen, Nutzer, Datenflüsse und Algorithmen. Beide Systeme leben von Anpassung, Rückkopplung und Ressourcennutzung – ob es sich um Wasser und Sonnenlicht oder Rechenleistung und Nutzeraufmerksamkeit handelt.

Die Natur macht es seit Millionen von Jahren vor: Ökologische Systeme sind anpassungsfähig. Wenn die Umwelt sich verändert, ändern sich auch die Beziehungen innerhalb des Ökosystems. Neue Arten entstehen, andere verschwinden. Wer überlebt, ist oft nicht der Stärkste, sondern der Anpassungsfähigste.

Auch digitale Ökosysteme müssen sich laufend an neue Anforderungen, Technologien und Kundenbedürfnisse anpassen. Unternehmen, die in starren Strukturen verharren, haben in diesem Umfeld wenig Chancen. Ob biologisch oder digital: Ökosysteme funktionieren am besten, wenn sich alle Teilnehmer aufeinander verlassen können, Ressourcen sinnvoll geteilt werden und die Kommunikation reibungslos läuft. Digitale Ökosysteme machen sich diese uralten Prinzipien zunutze. Nicht nur, um effizienter zu arbeiten, sondern auch, um gemeinsam zu wachsen und resilient in die Zukunft zu gehen.

Das Angebot von DATEV umfasst derzeit mehr als 200 verschiedene Anwendungen, vom Rechnungswesen über Personalwirtschaftsprogramme, Steuern, Organisation und Planung bis zu Lösungen für Wirtschaftsberatung und Abschlussprüfung. Hinzu kommt noch einmal die gleiche Anzahl an Anwendungen von externen Partnern. „Wir machen das, was wir am besten können, und unsere Partner machen wiederum, was sie am besten können“, sagt Jutta Rößner, DATEV-Geschäftsleitungsmitglied und Leiterin Ecosystem and Enterprise Architecture Management.

Beispiel Lohnabrechnung: „Das ist ein Feld, auf dem DATEV absolut spitze ist.“ Bei Programmen zur Reisekostenabrechnung hingegen gibt es spezialisierte Partner wie Circula. Was also liegt näher, als den Kanzleien und ihren Mandanten Zugang zu den Produkten dieser Anbieter zu gewähren? Als verantwortungsvoller Dienstleister orchestriert DATEV das digitale Ökosystem: Die Genossenschaft definiert die technischen Standards und Schnittstellen – und garantiert damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ähnlich handhabt es der US-Technologiekonzern Apple: Das Betriebssystem des Mac- und iPhone-Herstellers ist zwar in sich geschlossen, profitiert aber seit jeher von der Anbindung des App-Stores, in dem Entwickler unter kontrollierten und geprüften Bedingungen das Angebot mit ihrer Kreativität und Innovationskraft erweitern und bereichern.