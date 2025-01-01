Seit 2025 wird DATEV Personal inklusive aller Funktionen mit 40 Cent pro abgerechneten Arbeitnehmer bepreist. Was sich für Peter Hoffarth erstmal nach einer Problemstelle anhörte, stellte sich allerdings nach einer intensiven Kostensichtung und dem Auseinandersetzen mit seinen eigenen Werten anders heraus: Für ihn wiege der „Gewinn in Zeit und entspannten Mitarbeitern höher“. Und auch aus der finanziellen Sichtweise besteht ein Vorteil für die Kanzlei. Peter Hoffarth erklärt: „Wir haben bereits seit 2020 die Vorgängerlösung der neuen Personalakte im Einsatz. Im Durchschnitt haben wir mindestens acht bis zehn Dokumente pro Jahr und pro abzurechnenden Arbeitnehmer abzuarbeiten. Allein die Zeitersparnis zu unserem vorherigen Vorgehen liegt bei uns überschlägig bei rund 3.200,00 Euro. Die Gebühren für DATEV Personal sind dabei schon abgezogen.”

Hoffarth betont: „DATEV Personal schließt für uns eine wichtige Lücke. Personalunterlagen erhalten wir seit Jahren durch die Personalakte schnell und strukturiert. Monatsdaten können nun auch digital erfasst und an unser Lohnabrechnungsprogramm übergeben werden. Das spart uns enorm Zeit in der Kanzlei und nimmt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch den Druck von möglichen Übertragungsfehlern.”

Um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, wird bereits mit Hochdruck an der zeitnahen Bereitstellung weiterer Funktionalitäten gearbeitet. Dazu zählen unter anderem die Erweiterung der Upload-Funktionen in die Personalakte durch DATEV Upload Mail und die Möglichkeit zum Erfassen von An- und Abwesenheiten (Kalendarium). Ein großer Vorteil der Cloud-Lösung: Neue Funktionen stehen den Anwendern ohne jeglichen Installationsaufwand sofort zur Verfügung.