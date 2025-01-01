Der DATEV Liquiditätsmonitor online gewährt einen umfassenden Einblick in die finanzielle Lage Ihres Unternehmens. Er veranschaulicht, wie sich die Bankkonten entwickeln, woher die Einzahlungen stammen und wohin die Auszahlungen gehen. Zudem wird analysiert, ob es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten gibt und wie sie sich gegenseitig aufheben.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Der DATEV Liquiditätsmonitor online bereitet dank KI-gestützter Analyse Bankbewegungen grafisch auf. Das ermöglicht einen schnellen Überblick über die Ein- und Auszahlungen Ihres Unternehmens. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt.
Zukünftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich leicht manuell ergänzen – durch die Steuerberatungskanzlei oder das Unternehmen. Der Durchstieg bis auf die einzelnen Geschäftsvorfälle ermöglicht eine schnelle Analyse der Ergebnisse.
Nutzungsvoraussetzung
Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Liquiditätsmonitor online ist ein Buchführungsbestand in DATEV Unternehmen online oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. DATEV Liquiditätsmonitor online funktioniert nicht mit allen Datenbeständen. Welche Bestände ausgeschlossen sind, lesen Sie in der Leistungsbeschreibung.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Offene Forderungen und Verbindlichkeiten
Sie sehen alle offenen Forderungen und Verbindlichkeiten (OPOS) aus DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen im DATEV Liquiditätsmonitor online. Dank einer reduzierten, leicht verständlichen Darstellung erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick und können nach Belieben sortieren, beispielsweise nach Fälligkeit.
Auf mobilen Endgeräten verfügbar
Sie können den DATEV Liquiditätsmonitor online jederzeit und von überall aus abrufen und wichtige Informationen einsehen. Rufen Sie dazu DATEV Unternehmen online auf Ihrem mobilen Endgerät auf und wechseln anschließend zum DATEV Liquiditätsmonitor online.
Kundenstimmen
-
Mit dem Einsatz von DATEV-Lösungen konnten wir unsere kaufmännischen Prozesse deutlich vereinfachen und die Transparenz nachhaltig erhöhen.
Michael Breyer
Breyer GmbH
-
Wir schätzen die DATEV-Lösungen sehr! Die Software hält mit unseren steigenden Anforderungen Schritt und erleichtert uns die Arbeit.
Karoline Baumgärtner
DEKRA Arbeit GmbH, Stuttgart
Sie haben Interesse?
Kontaktieren Sie uns für eine kostenfreie Erstberatung, Preisberechnung oder Produktpräsentation.