Der DATEV Liquiditätsmonitor online gewährt einen umfassenden Einblick in die finanzielle Lage Ihres Unternehmens. Er veranschaulicht, wie sich die Bankkonten entwickeln, woher die Einzahlungen stammen und wohin die Auszahlungen gehen. Zudem wird analysiert, ob es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten gibt und wie sie sich gegenseitig aufheben.

Ihre Vorteile

  • Übersichtliche Analyse

    Erhalten Sie schnell und einfach eine Analyse der Bankzahlungen. Ordnen Sie die finanziellen Mittel automatisiert definierten Kategorien zu. Vergleichen Sie Ein- und Auszahlungen über verschiedene Zeiträume.

  • Schnelle Prognose

    Dank eines automatisierten KI-Prozesses erhalten Sie eine Prognose der zukünftigen Liquidität. Basis dafür sind die Bankbewegungen der letzten Jahre.

  • Aktueller Stand der Bankkonten

    Die grafische Darstellung der Bankkontenentwicklung ermöglicht eine Übersicht des Zeitraums, die Auswahl der Kreditlinie und die bankübergreifende Suche nach einzelnen Bankumsätzen.

Produktbeschreibung

Der DATEV Liquiditätsmonitor online bereitet dank KI-gestützter Analyse Bankbewegungen grafisch auf. Das ermöglicht einen schnellen Überblick über die Ein- und Auszahlungen Ihres Unternehmens. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt.

Zukünftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich leicht manuell ergänzen – durch die Steuerberatungskanzlei oder das Unternehmen. Der Durchstieg bis auf die einzelnen Geschäftsvorfälle ermöglicht eine schnelle Analyse der Ergebnisse.

Einblicke in die Lösung

Darstellung der liquiden Mittel

Liquide Mittel

Analyse: Bankumsätze nach Kategorie

Analyse

Analyse nach Kategorie

Analyse nach Kategorie

Liquiditätsprognose

Liquiditätsprognose

Darstellung der Forderungen

Forderungen

Details zum Empfänger/ Auftraggeber

Details

Nutzungsvoraussetzung

Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Liquiditätsmonitor online ist ein Buchführungsbestand in DATEV Unternehmen online oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. DATEV Liquiditätsmonitor online funktioniert nicht mit allen Datenbeständen. Welche Bestände ausgeschlossen sind, lesen Sie in der  Leistungsbeschreibung.

Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten

Sie sehen alle offenen Forderungen und Verbindlichkeiten (OPOS) aus DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen im DATEV Liquiditätsmonitor online. Dank einer reduzierten, leicht verständlichen Darstellung erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick und können nach Belieben sortieren, beispielsweise nach Fälligkeit.

Auf mobilen Endgeräten verfügbar

Sie können den DATEV Liquiditätsmonitor online jederzeit und von überall aus abrufen und wichtige Informationen einsehen. Rufen Sie dazu DATEV Unternehmen online auf Ihrem mobilen Endgerät auf und wechseln anschließend zum DATEV Liquiditätsmonitor online.

DATEV Liquiditätsmonitor online - Programmüberblick

Kundenstimmen

    Mit dem Einsatz von DATEV-Lösungen konnten wir unsere kaufmännischen Prozesse deutlich vereinfachen und die Transparenz nachhaltig erhöhen.

    Michael Breyer
    Breyer GmbH
    Wir schätzen die DATEV-Lösungen sehr! Die Software hält mit unseren steigenden Anforderungen Schritt und erleichtert uns die Arbeit.

    Karoline Baumgärtner
    DEKRA Arbeit GmbH, Stuttgart

Sie haben Interesse?

Kontaktieren Sie uns für eine kostenfreie Erstberatung, Preisberechnung oder Produktpräsentation.

