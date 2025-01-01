Der DATEV Liquiditätsmonitor online bereitet dank KI-gestützter Analyse Bankbewegungen grafisch auf. Das ermöglicht einen schnellen Überblick über die Ein- und Auszahlungen Ihres Unternehmens. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt.

Zukünftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich leicht manuell ergänzen – durch die Steuerberatungskanzlei oder das Unternehmen. Der Durchstieg bis auf die einzelnen Geschäftsvorfälle ermöglicht eine schnelle Analyse der Ergebnisse.