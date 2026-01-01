Die Zukunft der Zusammenarbeit ist digital, vernetzt und cloudbasiert. Prozesse verändern sich, Anforderungen wachsen – und mit ihnen die Chancen, effizienter, transparenter und flexibler zu arbeiten. Wer heute die richtigen Weichen stellt, schafft die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und bleibt auch morgen handlungsfähig.
DATEV treibt diese Entwicklung aktiv voran: In den kommenden Jahren wird das Cloud-Angebot konsequent ausgebaut und um innovative Anwendungen und Services erweitert. Unser Ziel ist es, Sie heute und in Zukunft optimal zu unterstützen.
Auf Ihrem Weg in die Cloud begleitet wir Sie mit praxisbewährten Lösungen, die den Übergang erleichtern und schon heute echten Mehrwert schaffen. Warten Sie nicht, bis Veränderungen zwingend werden. Nutzen Sie die Chance, Ihre Prozesse jetzt zukunftssicher aufzustellen – gemeinsam mit DATEV.
Heute die Weichen stellen und profitieren
- Veränderungen aktiv und planbar gestalten
Wer heute startet, schafft die Grundlage, den eigenen Weg in die Cloud strukturiert zu gestalten. Statt auf Veränderungen reagieren zu müssen, können Sie den Übergang in die Cloud Schritt für Schritt und passend zu Ihrer eigenen Situation vorbereiten.
- Prozesse frühzeitig vereinfachen und durchgängig ausrichten
Eine frühe Vorbereitung ermöglicht Ihnen, bestehende Abläufe zu digitalisieren und auf durchgängige Prozesse auszurichten. Das reduziert schon heute Komplexität, verbessert die Zusammenarbeit mit Partnern und schafft eine stabile Basis für die weitere Entwicklung in Richtung Cloud.
- Mehrwerte sofort nutzen und Zukunftsfähigkeit sichern
Bereits heute stehen Ihnen Cloud-Services und Automatisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtern. Gleichzeitig legen Sie den Grundstein um künftige Innovationen - etwa KI-gestützte Anwendungen - sinnvoll zu nutzen.
Mit System zur erfolgreichen Umstellung
Der Wechsel von On-Premise-Lösungen in die Cloud will gut geplant sein. DATEV begleitet Sie dabei mit einem klar strukturierten Vorgehen, das individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Von der ersten Information über eine transparente Zeitplanung bis hin zur konkreten Umsetzung: Sie behalten jederzeit den Überblick. Unterstützt durch das DATEV Umstellungscockpit gestalten wir den Übergang für Sie so einfach und planbar wie möglich.
Erfahren Sie, wie eine Umstellung konkret abläuft und was dabei wichtig ist.