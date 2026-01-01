Ihr Weg in die Cloud beginnt genau hier
Die digitale Zusammenarbeit verändert die Arbeitswelt von Rechtsanwaltskanzleien. Digitale Prozesse, ortsunabhängiges Arbeiten und eine vernetzte Zusammenarbeit werden zunehmend zur Grundlage einer modernen Kanzleiorganisation. Deshalb entwickelt DATEV das Produktportfolio konsequent in Richtung Cloud weiter.
Für Sie bedeutet das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Mit den passenden Vorbereitungen schaffen Sie die Grundlage für einen reibungslosen Umstieg und profitieren Schritt für Schritt von modernen, cloudbasierten Lösungen.
Mit System zur erfolgreichen Umstellung
Der Wechsel in die Cloud erfolgt schrittweise und planbar. DATEV begleitet Sie dabei mit einer klaren Vorgehensweise – von der ersten Orientierung über vorbereitende Maßnahmen bis hin zur späteren Umstellung auf neue Cloud-Lösungen.
Schon heute können Sie wichtige Voraussetzungen schaffen, beispielsweise durch die Einführung eines DATEV-Kontos, die Nutzung geeigneter Authentifizierungsmedien sowie die Digitalisierung Ihrer Kanzleiprozesse.
So sind Sie optimal vorbereitet, wenn die ersten Cloud-Funktionen für DATEV Anwalt bereitstehen.
Unterstützt durch das DATEV Umstellungscockpit gestalten wir den Übergang für Sie so einfach und planbar wie möglich. Erfahren Sie, wie eine Umstellung konkret abläuft und was dabei wichtig ist.