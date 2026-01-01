Der Wechsel in die Cloud erfolgt schrittweise und planbar. DATEV begleitet Sie dabei mit einer klaren Vorgehensweise – von der ersten Orientierung über vorbereitende Maßnahmen bis hin zur späteren Umstellung auf neue Cloud-Lösungen.



Schon heute können Sie wichtige Voraussetzungen schaffen, beispielsweise durch die Einführung eines DATEV-Kontos, die Nutzung geeigneter Authentifizierungsmedien sowie die Digitalisierung Ihrer Kanzleiprozesse.

So sind Sie optimal vorbereitet, wenn die ersten Cloud-Funktionen für DATEV Anwalt bereitstehen.



Unterstützt durch das DATEV Umstellungscockpit gestalten wir den Übergang für Sie so einfach und planbar wie möglich. Erfahren Sie, wie eine Umstellung konkret abläuft und was dabei wichtig ist.