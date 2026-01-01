Der Mandantentyp „Einzelunternehmer“ wird schrittweise abgelöst. Künftige Cloud-Anwendungen richten sich stärker an einer klaren Trennung zwischen natürlicher Person undUnternehmen aus.

Legen Sie neue Mandanten möglichst direkt mit zwei zentralen Mandanten an: einem Mandanten vom Typ „Natürliche Person“ und einem Mandanten vom Typ „Unternehmen“. Bestehende Mandate des Typs „Einzelunternehmer“ können weiterhin genutzt werden, sollten aber perspektivisch geprüft werden.

Warum ist das wichtig?

Der Mandantentyp Einzelunternehmer vermischt private und betriebliche Kontexte. Das erhöht die Komplexität in übergreifenden Prozessen und wird den heutigen Anforderungen vieler Anwenderinnen und Anwender nur noch eingeschränkt gerecht.

Mit dem DATEV-Cloud-Portfolio soll das Mandantenmodell mittelfristig vereinfacht werden – durch eine klare Trennung zwischen privaten und betrieblichen Mandanten. Das reduziert Komplexität, verbessert die Skalierbarkeit und schafft eine verlässlichere Datengrundlage für automatisierte und perspektivisch KI-gestützte Prozesse. Ein kontextübergreifender Blick soll künftig über alternative Ansätze möglich bleiben, zum Beispiel durch das flexible Gruppieren von Mandanten.

Hinweis: Die Cloud-Nutzung ist mit bestehenden Einzelunternehmer-Mandaten grundsätzlich möglich. Für eine optimale Unterstützung in künftigen Cloud-Prozessen wird die Auflösung jedoch empfohlen.

So starten Sie jetzt

Vermeiden Sie ab sofort neue Mandate vom Typ „Einzelunternehmer“. Legen Sie neue Fälle möglichst direkt getrennt als natürliche Person und Unternehmen an. So reduzieren Sie späteren Umstellungsaufwand.

Ab dem 2. Halbjahr 2026 stellt DATEV einen Umstellungsassistenten bereit. Dieser unterstützt bei der Auflösung bestehender Einzelunternehmer-Bestände und automatisiert zahlreiche Schritte. Eine vollständige Automatisierung ist jedoch nicht möglich, da kanzleiindividuelle Prozesse – etwa bei der Rechteverwaltung – sowie systemseitige Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen.

Prüfen Sie Ihre bestehenden Einzelunternehmer-Bestände deshalb frühzeitig und planen Sie die Auflösung, sobald der Umstellungsassistent verfügbar ist.

Wichtig

Es gibt Konstellationen, in denen eine Trennung aktuell noch nicht empfohlen wird. Prüfen Sie daher vor der Umstellung die jeweiligen fachlichen Hinweise im DATEV Hilfe-Center.

Unterstützungsangebote

Implementieren