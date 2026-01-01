Die Zukunft der Zusammenarbeit hat längst begonnen und sie ist digital. Ab 2027 starten die ersten großen Umstellungen. Kanzleien, die jetzt die Initiative ergreifen, profitieren nicht nur von Effizienz aufgrund durchgängiger Prozesse, sondern legen den Grundstein für anstehende Umstellungen. Gehen Sie jetzt erste Schritte in Richtung DATEV-Cloud.
Mit MyDATEV steht Ihnen ein zentraler Einstiegspunkt für Ihre Cloud-Anwendungen zur Verfügung. Über Ihr DATEV-Konto greifen Sie auf Lösungen und Services zu und verwalten diese im DATEV Administrations-Center.
Schaffen Sie jetzt die Grundlagen für das Arbeiten in der Cloud und gestalten Sie Ihre nächsten Schritte aktiv mit DATEV.
Was Sie bereits heute tun sollten
DATEV Basisdaten online bereitstellen
Basisdaten online sind die zentrale Grundlage für aktuelle und künftige DATEV Cloud-Anwendungen. Mit der Bereitstellung werden zentrale Mandanten und die mit ihnen verknüpften Leistungen aus dem DATEV-Arbeitsplatz in die Cloud übertragen und anschließend synchronisiert.
So vermeiden Sie Doppelerfassungen und stellen sicher, dass Stammdaten für Cloud-Anwendungen verfügbar sind.
Warum ist das wichtig?
Erste DATEV-Cloud-Anwendungen setzen Basisdaten online bereits heute voraus. Auch künftige Cloud-Lösungen können nur genutzt werden, wenn die notwendigen Stammdaten in der Cloud bereitgestellt sind.
Wenn Sie die Bereitstellung heute noch nicht durchführen, werden Sie spätestens im Umstellungscockpit bei der ersten Umstellung erneut darauf hingewiesen. Ohne bereitgestellte Basisdaten online kann die Umstellung nicht fortgesetzt werden.
So starten Sie jetzt
Stellen Sie Basisdaten online jetzt bereit. Damit schaffen Sie die zentrale Grundlage für aktuelle und künftige DATEV-Cloud-Anwendungen. Je früher die Bereitstellung erfolgt, desto besser können Sie weitere Vorbereitungsschritte planen und spätere Umstellungen ohne unnötige Verzögerung angehen.
Unterstützungsangebote
Informieren:
- Informationsseite: DATEV Basisdaten online
Implementieren:
- DATEV Hilfe-Center: Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen
Personendaten im Rechenzentrum verwalten & bereinigen
Bereinigen Sie regelmäßig die Personendaten im DATEV-Rechenzentrum. Saubere Personendaten unterstützen eine korrekte Rechtevergabe, vermeiden unnötige Lizenzen und erhöhen die Sicherheit im Cloud-Betrieb.
Personendaten sind die führende Datenquelle für Rechteverwaltung online, Lizenzverwaltung online und Cloud-Anwendungen wie MyDATEV Kanzlei oder DATEV Anwalt.
Warum ist das wichtig?
Personen aus der Personendatenverwaltung erscheinen in Cloud-Anwendungen, zum Beispiel als Mitarbeitende in DATEV Anwalt. Nicht mehr aktive Personen können zu unnötigem Administrationsaufwand, falschen Berechtigungen oder Mehrkosten führen.
Die Bereinigung ist technisch nicht zwingend für die Cloud-Migration. Sie ist aber ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen sicheren und stabilen Cloud-Betrieb.
So starten Sie jetzt
Bereinigen Sie Ihre Personendaten jetzt konsequent. Entfernen Sie ausgeschiedene Personen, prüfen Sie Berechtigungen und etablieren Sie einen festen Offboarding-Prozess.
So vermeiden Sie falsche Zugriffe, unnötige Lizenzen und zusätzlichen Administrationsaufwand im Cloud-Betrieb. Auch aktuelle Umstellungen, etwa auf Lizenzverwaltung online oder das DATEV Konto, lassen sich dadurch einfacher und effizienter durchführen.
Unterstützungsangebote
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum neu anlegen oder ändern
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum mit den Service-Anwendungen löschen
DATEV-Konto einführen
Das DATEV-Konto ist die zentrale digitale Identität für MyDATEV und DATEV-Cloud-Anwendungen. Es ermöglicht eine sichere und einheitliche Anmeldung über verschiedene DATEV-Lösungen hinweg. Verknüpfen Sie Ihr bestehendes Anmeldeverfahren, zum Beispiel DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard, frühzeitig mit dem DATEV-Konto.
Warum ist das wichtig?
Immer mehr DATEV-Cloud-Anwendungen setzen das DATEV-Konto voraus. Es wird damit zur zentralen Grundlage für die Anmeldung und Nutzung aktueller und künftiger Cloud-Lösungen.
Das DATEV-Konto bietet eine einheitliche Identität für verschiedene Rollen – ob Kanzleimitarbeitende, Unternehmerinnen und Unternehmer oder Privatpersonen. Die Anmeldung ist einfach, sicher und für alle unterstützten DATEV-Cloud-Lösungen gültig.
Ohne DATEV-Konto beziehungsweise ohne Verknüpfung des bestehenden Anmeldeverfahrens können betroffene Anwendungen künftig nicht genutzt werden.
Sollten Sie noch nicht über eine DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin verfügen, können Sie das gewünschte Authentifizierungsmedium im DATEV Shop bestellen: DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin.
Einen Vergleich der beiden Authentifizierungsmedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Vergleich DATEV SmartLogin und DATEV SmartCard
Wir empfehlen die kostenfreie App DATEV SmartLogin (verfügbar für iOS und Android), da nur mit ihr die Nutzung auf mobilen Endgeräten möglich ist.Für die Anmeldung und die Arbeit in der Cloud benötigt jede Benutzerin und jeder Benutzer von DATEV Anwalt ein Authentifizierungsmedium.
So starten Sie jetzt
Verknüpfen Sie Ihr DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard jetzt mit dem DATEV-Konto. Sorgen Sie dafür, dass alle relevanten Personen ihr DATEV-Konto rechtzeitig eingerichtet haben. So vermeiden Sie Anmeldehindernisse, wenn weitere Anwendungen auf das DATEV-Konto umgestellt werden.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV-Konto und DATEV-Konto-Assistent
- Häufig gestellte Fragen: FAQ
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: DATEV-Konto: Umstellungsauswertung
- DATEV Hilfe-Center: Umstellung von DATEV-Cloud-Anwendungen auf das DATEV-Konto
- DATEV Hilfe-Center: SmartLogin bestellen und einrichten
- DATEV Hilfe-Center: Inbetriebnahme DATEV SmartCard / DATEV mIDentity
- DATEV Hilfe-Center: Vergleich DATEV SmartLogin und DATEV SmartCard
Mandantentyp Einzelunternehmer auflösen (Assistent ab zweitem Halbjahr 2026 verfügbar)
Der Mandantentyp „Einzelunternehmer“ wird schrittweise abgelöst. Künftige Cloud-Anwendungen richten sich stärker an einer klaren Trennung zwischen natürlicher Person undUnternehmen aus.
Legen Sie neue Mandanten möglichst direkt mit zwei zentralen Mandanten an: einem Mandanten vom Typ „Natürliche Person“ und einem Mandanten vom Typ „Unternehmen“. Bestehende Mandate des Typs „Einzelunternehmer“ können weiterhin genutzt werden, sollten aber perspektivisch geprüft werden.
Warum ist das wichtig?
Der Mandantentyp Einzelunternehmer vermischt private und betriebliche Kontexte. Das erhöht die Komplexität in übergreifenden Prozessen und wird den heutigen Anforderungen vieler Anwenderinnen und Anwender nur noch eingeschränkt gerecht.
Mit dem DATEV-Cloud-Portfolio soll das Mandantenmodell mittelfristig vereinfacht werden – durch eine klare Trennung zwischen privaten und betrieblichen Mandanten. Das reduziert Komplexität, verbessert die Skalierbarkeit und schafft eine verlässlichere Datengrundlage für automatisierte und perspektivisch KI-gestützte Prozesse. Ein kontextübergreifender Blick soll künftig über alternative Ansätze möglich bleiben, zum Beispiel durch das flexible Gruppieren von Mandanten.
Hinweis: Die Cloud-Nutzung ist mit bestehenden Einzelunternehmer-Mandaten grundsätzlich möglich. Für eine optimale Unterstützung in künftigen Cloud-Prozessen wird die Auflösung jedoch empfohlen.
So starten Sie jetzt
Vermeiden Sie ab sofort neue Mandate vom Typ „Einzelunternehmer“. Legen Sie neue Fälle möglichst direkt getrennt als natürliche Person und Unternehmen an. So reduzieren Sie späteren Umstellungsaufwand.
Ab dem 2. Halbjahr 2026 stellt DATEV einen Umstellungsassistenten bereit. Dieser unterstützt bei der Auflösung bestehender Einzelunternehmer-Bestände und automatisiert zahlreiche Schritte. Eine vollständige Automatisierung ist jedoch nicht möglich, da kanzleiindividuelle Prozesse – etwa bei der Rechteverwaltung – sowie systemseitige Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen.
Prüfen Sie Ihre bestehenden Einzelunternehmer-Bestände deshalb frühzeitig und planen Sie die Auflösung, sobald der Umstellungsassistent verfügbar ist.
Wichtig
Es gibt Konstellationen, in denen eine Trennung aktuell noch nicht empfohlen wird. Prüfen Sie daher vor der Umstellung die jeweiligen fachlichen Hinweise im DATEV Hilfe-Center.
Unterstützungsangebote
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Mandantentyp Einzelunternehmer trennen - DATEV Hilfe-Center
- DATEV Hilfe-Center: Umstellungsassistent Mandantentyp Einzelunternehmer
Auf die DATEV Benutzerlizenz umstellen
Mit der Benutzerlizenz richtet DATEV die Lizenzierung auf eine flexible, digitale Arbeitswelt aus. Statt der Anzahl von PCs steht künftig die Anzahl der Personen im Mittelpunkt. So entsteht ein einheitliches Lizenzmodell für lokal installierte Anwendungenund DATEV-Cloud-Anwendungen.
Warum ist das wichtig?
Stellen Sie rechtzeitig auf die Benutzerlizenz um. Sie schafft die lizenzrechtliche Grundlage für ein durchgängiges Arbeiten mit lokalen DATEV-Anwendungen und DATEV-Cloud-Anwendungen und ist eine zentrale Voraussetzung für die weitere Cloud-Nutzung.
Betroffene bisherige Lizenzmodelle müssen auf die entsprechende Benutzerlizenz umgestellt werden. DATEV kündigt zum 31.12.2027 die Verträge mit den bisherigen Lizenztypen Betriebsstättenlizenz, Netzlizenz, PC-Lizenz und Generallizenz. Ohne Umstellung auf die entsprechende Benutzerlizenz enden die betroffenen Verträge zum 31.12.2027.
Prüfen Sie in der Vertragsübersicht online, welche Verträge betroffen sind.
So starten Sie jetzt
Prüfen Sie Ihre Lizenzsituation jetzt und starten Sie die Umstellung. Nutzen Sie den DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten, um betroffene Verträge rechtzeitig auf die Benutzerlizenz umzustellen. So schaffen Sie die lizenzrechtliche Grundlage für die Nutzung künftiger Cloud-Anwendungen.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: Benutzerlizenz - die Zukunft der Lizenzierung
Implementieren
Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren
Warum ist das wichtig?
Die Übernahme von Leistungen in die DATEV-Cloud-Lösungen können Sie nur mit Beständen, die einem Zentralen Mandanten zugeordnet sind, durchführen.
So starten Sie jetzt
Damit Ihr Umstieg reibungslos gelingt, sollten Sie bereits jetzt Ihre anwendungsspezifischen Mandanten mit einem zentralen Mandanten verknüpfen oder dafür einen neuen zentralen Mandanten anlegen. Dabei unterstützt Sie ein Assistent bei der Neuzuordnung, der Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führt.
Über MyDATEV können Kanzleien und Mandanten anschließend sicher und gebündelt Informationen und Dokumente austauschen. Zentralisieren Sie Ihre anwendungsspezifischen Mandanten, um ohne Unterbrechung in die neuen Cloud-Lösungen starten zu können.
Unterstützungsangebote
Informieren
- DATEV Hilfe-Center: Anwendungsspezifische Leistungen zuordnen
- DATEV Hilfe-Center: Geschäftsfeldübersicht Rechtsberatung - Akten nach Mandanten öffnen
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Assistent zum Zentralisieren von Mandanten
DATEV Cloud-Sourcing
Wenn Sie über neue IT-Systeme oder Infrastrukturentscheidungen nachdenken, kann DATEV Cloud-Sourcing eine sinnvolle Alternative sein. Durch IT-Outsourcing lagern SieIhre IT aus und profitieren von Sicherheit, Aktualität und Flexibilität.
Warum ist das wichtig?
Eine moderne und stabile IT-Grundlage erleichtert den Weg in die DATEV-Cloud. Cloud-Sourcing kann insbesondere dann interessant sein, wenn ohnehin Investitionen in IT-Systeme anstehen. Dabei ist Cloud-Sourcing keine generelle Voraussetzung für die Cloud-Umstellung, kann aber eine passende strategische Option sein.
So starten Sie jetzt
Nutzen Sie anstehende IT-Entscheidungen für eine Cloud-Sourcing-Prüfung. Wenn Investitionen in Infrastruktur, Server oder Betrieb anstehen, prüfen Sie DATEV Cloud-Sourcing als strategische Alternative. So schaffen Sie eine stabile technische Grundlage für den Weg in die DATEV-Cloud.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: IT-Outsourcing (DATEV SmartIT, DATEVasp, PARTNERasp)
- DATEV Info online: IT-Sourcing - ein kompakter Überblick
- DATEV Info online: IT-Outsourcing mit DATEV SmartIT - Ihr digitaler Arbeitsplatz
Implementieren
- Kurzberatung online: DATEV IT-Outsourcing (SmartIT, DATEVasp)
- DATEV Hilfe-Center: DATEVasp: Erste Schritte
- DATEV Hilfe-Center: DATEV SmartIT: Erste Schritte