DATEV Info online: Cloud-Sourcing und DATEV SmartTransfer - ein kompakter Überblick
Inhalt
Beschreibung
Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing und DATEV SmartTransfer begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei und unterstützen Sie in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.
Die Online-Plattform DATEV SmartTransfer unterstützt Sie beim Versenden von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften. Einfach, schnell und jeweils im gewünschten Format – von PDF, ZUGFeRD, XRechnung, XML bis zu EDIFACT. Andersherum können Sie Rechnungen/Gutschriften empfangen, mehrstufig digital prüfen und freigeben. Die Belege inkl. Prüfprotokoll und Anlagen können nach DATEV Unternehmen online übergeben werden.
E-Rechnung – neue Entwicklungen und aktuelle gesetzliche Regelungen. Die gesetzlichen Vorhaben zum Thema elektronische Rechnung entwickeln sich derzeit dynamisch. Hier erfahren Sie, was Sie über elektronische Rechnungen wissen sollten.
Ablauf
-
Cloud-Sourcing mit den Lösungen DATEV-SmartIT, DATEVasp und PARTNERasp
-
Auslagerung von Software und IT in die DATEV-Cloud
-
IT- und Software-Nutzung mit der IT-Infrastruktur der DATEV-Cloud
-
Entlastung interner Kapazitäten
-
Sicherheit und Datenschutz in der DATEV-Cloud
-
Digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten
-
Austausch von Geschäftsdokumenten mit DATEV SmartTransfer
-
Übernahme von Dokumenten in DATEV Unternehmen online
Weitere Informationen
Teinehmerkreis
Steuerberatende, die
- ihre Software und IT in die DATEV-Cloud auslagern wollen
- ihre Zusammenarbeit und den Datenaustausch mit Mandantinnen und Mandanten digital gestalten wollen
- ihre Kanzlei digital zukunftsfähig gestalten wollen
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Allgemeine Information
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: go.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.