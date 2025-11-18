DATEV Info online

Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing und DATEV SmartTransfer begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei und unterstützen Sie in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.

Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.

Die Online-Plattform DATEV SmartTransfer unterstützt Sie beim Versenden von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften. Einfach, schnell und jeweils im gewünschten Format – von PDF, ZUGFeRD, XRechnung, XML bis zu EDIFACT. Andersherum können Sie Rechnungen/Gutschriften empfangen, mehrstufig digital prüfen und freigeben. Die Belege inkl. Prüfprotokoll und Anlagen können nach DATEV Unternehmen online übergeben werden.

E-Rechnung – neue Entwicklungen und aktuelle gesetzliche Regelungen. Die gesetzlichen Vorhaben zum Thema elektronische Rechnung entwickeln sich derzeit dynamisch. Hier erfahren Sie, was Sie über elektronische Rechnungen wissen sollten.