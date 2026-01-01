Cloud-Sourcing mit DATEV SmartIT – IT zukunftssicher gestalten

Die Anforderungen an Kanzleien wachsen stetig: steigende Datenmengen, höhere Sicherheitsanforderungen und der Wunsch nach flexibler, digitaler Zusammenarbeit. Mit DATEV SmartIT schaffen Sie die Grundlage für eine moderne, leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur in Ihrer Kanzlei.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Software und IT in die DATEV-Cloud auslagern und dadurch interne Kapazitäten gezielt entlasten. Statt Zeit und Ressourcen in Wartung, Updates und Systempflege zu investieren, gewinnen Sie Freiräume für Ihr Kerngeschäft und die strategische Weiterentwicklung Ihrer Organisation.

Ein besonderer Fokus liegt auf Sicherheit und Datenschutz in der DATEV-Cloud. Sie erhalten einen Einblick, wie höchste Standards eingehalten werden und wie sensible Daten zuverlässig geschützt sind – für maximale Verlässlichkeit und Vertrauen.

Darüber hinaus zeigen wir, wie digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten effizient und zukunftsorientiert gestaltet werden kann. Optimieren Sie Ihre Prozesse, erhöhen Sie Ihre Flexibilität und schaffen Sie die Basis für eine erfolgreiche digitale Partnerschaft.

Gestalten Sie Ihre IT-Struktur nachhaltig, sicher und leistungsstark mit DATEV SmartIT.