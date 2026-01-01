MyDATEV– der zentrale Arbeitsplatz für Cloud-Anwendungen
Die Arbeitswelt verändert sich. Anwendungen wandern zunehmend in die Cloud, Prozesse sind stärker miteinander vernetzt und Zusammenarbeit findet immer häufiger direkt in digitalen Arbeitsumgebungen statt.
Auch DATEV entwickelt das Portfolio Schritt für Schritt weiter. Im Rahmen der Portfolioentwicklung entstehen neue Cloud-Lösungen, die Arbeitsprozesse einfacher verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Mandanten unterstützen.
Ziel ist eine durchgängige, cloudbasierte Prozesswelt. Mit MyDATEV entsteht dafür der zentrale Arbeitsplatz.
MyDATEV: Der Einstieg in die DATEV-Cloud
MyDATEV bündelt den Zugang zu allen DATEV-Cloud-Anwendungen an einem Ort. Nach der Anmeldung gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt in eine zentrale Arbeitsumgebung, in der alle Anwendungen übersichtlich in einem Dashboard dargestellt werden.
Mandanteninformationen direkt im Arbeitskontext
Eine zentrale Voraussetzung für das Arbeiten in der Cloud ist die Bereitstellung der Stammdaten und Leistungsinformationen der Mandanten mit DATEV Basisdaten online.
Diese Daten bilden die Grundlage dafür, dass Mandanteninformationen direkt im Arbeitskontext genutzt werden können. Anwenderinnen und Anwender behalten so auch bei vielen Mandaten den Überblick.
Ein weiterer Vorteil: Der Wechsel zwischen Mandanten erfolgt direkt innerhalb der Anwendungen. Verschiedene Mandate lassen sich effizient bearbeiten, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.
MyDATEV verbindet damit Anwendungen, Mandanteninformationen und Organisationskontexte in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung.
DATEV-Konto: Ein Zugang für alle Anwendungen
Mit der Cloud verändert sich auch der Zugang zu DATEV-Lösungen. Künftig authentifiziert sich jede Person über ein persönliches DATEV-Konto. Dieses Konto dient als zentraler Zugang zu MyDATEV und damit zu den Cloud-Anwendungen und -Services von DATEV.
Die Anmeldung in mehreren Systemen entfällt. Jede Nutzerin und jeder Nutzer verwaltet das eigene Konto selbst und erhält Zugriff auf genau die Anwendungen, für die eine Berechtigung vorliegt.
Arbeiten in verschiedenen Organisationen
Viele Anwenderinnen und Anwender arbeiten heute in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten – etwa in mehreren Kanzleien oder zusätzlich in einem Unternehmen.
Mit dem DATEV-Konto wird dies deutlich einfacher. Ein Login genügt, um zwischen verschiedenen Organisationen zu wechseln.
DATEV Administrations-Center: Administration zentral steuern
Heute verteilt sich die Administration von DATEV-Anwendungen teilweise auf mehrere Systeme und Anwendungen. Mit den neuen Cloud-Anwendungen entwickelt sich auch die Verwaltung der Organisation weiter. Dafür entsteht schrittweise das DATEV Administrations-Center.
Hier werden künftig zentrale administrative Aufgaben gebündelt, zum Beispiel:
- Verwaltung von Benutzern und Berechtigungen
- Pflege von Standorten und Niederlassungen
- Verwaltung von Kollaborationen zwischen Organisationen
- Zentrale Lizenzverwaltung
Administratorinnen und Administratoren erhalten damit eine übersichtliche Umgebung, um organisatorische Strukturen und Zugriffe effizient zu steuern.
Übergangsphase zur DATEV-Cloud
Die Weiterentwicklung des DATEV-Portfolios erfolgt schrittweise. Während dieser Übergangsphase arbeiten bestehende On-Premises-Lösungen und neue Cloud-Anwendungen zusammen.
Auch in der Administration können vorübergehend mehrere Systeme parallel bestehen. So wird sichergestellt, dass bestehende Anwendungen weiterhin stabil genutzt werden können, während neue Cloud-Lösungen eingeführt werden. Mit fortschreitender Portfolioentwicklung werden diese Funktionen zunehmend im Administrations-Center zusammengeführt.
Die Hybridphase ist damit ein geplanter Zwischenschritt, das Ziel ist eine durchgängige Cloud-Prozesswelt.
Ausblick
Eine der ersten Anwendungen, die auf das neue DATEV Administrations-Center aufsetzt, ist DATEV Kanzleimanagement basis. Administratorinnen und Administratoren dieser Kanzleien werden dabei erstmals mit dem neuen Administrations-Center arbeiten und vorübergehend mit mehreren Berechtigungssystemen administrieren:
- DATEV Rechteverwaltung
- DATEV Rechteverwaltung online
- DATEV Administrations-Center
Der Umstieg auf DATEV Kanzleimanagement basis wird durch strukturierte Umstellungsprozesse begleitet.
Mehr Informationen zu DATEV Kanzleimanagement finden Sie hier.
Was bedeutet die Hybridphase für Administratorinnen und Administratoren?
Während der Übergangsphase arbeiten bestehende Anwendungen und neue Cloud-Lösungen noch parallel. Dadurch können bestimmte administrative Aufgaben vorübergehend in unterschiedlichen Systemen erfolgen.
An drei Beispielen zeigen wir, was Administratorinnen und Administratoren in dieser Zeit erwartet.
1. Mehrere Berechtigungssysteme parallel
Während der Umstellung werden Berechtigungen vorübergehend in mehreren Systemen verwaltet. Der Grund: Neue Cloud-Lösungen werden schrittweise eingeführt, während bestehende Anwendungen weiterhin stabil genutzt werden. Administratorinnen und Administratoren arbeiten deshalb zeitweise mit drei Bereichen:
- DATEV Rechteverwaltung (On-Premises)
- Verwaltung der Berechtigungen für lokal installierte Anwendungen.
- DATEV Rechteverwaltung online
Steuerung der Zugriffe für bestehende Online-Anwendungen, zum Beispiel DATEV Unternehmen online oder Anwendungen der Personalwirtschaft.
Neue Cloud-Lösungen werden künftig direkt im Administrations-Center verwaltet. Diese Parallelität ist bewusst so gestaltet, um einen stabilen Betrieb während der Transformation sicherzustellen.
Das Ziel ist eine einheitliche Cloud-Berechtigungsarchitektur, die künftig
den Administrationsaufwand reduziert.
2. Benutzeranlage während der Übergangsphase
Während der Hybridphase erfolgt die Anlage von DATEV-Benutzern weiterhin
über die bestehende Benutzerverwaltung.
Das ist notwendig, solange ein Großteil der Anwendungen noch lokal
installiert ist. Bei der Benutzeranlage wird der Benutzer automatisch mit einer Person im DATEV-Rechenzentrum verknüpft. Dadurch werden die erforderlichen Informationen an weitere Anwendungen weitergegeben.
So können Benutzer bereits heute auch in neuen Cloud-Anwendungen
angezeigt und zugeordnet werden. Erst wenn ein größerer Teil der Anwendungen vollständig in die Cloud überführt wurde, wird auch die Benutzerverwaltung schrittweise dorthin verlagert.
Zielbild: eine durchgängige Cloud-Arbeitsumgebung
Mit dem DATEV-Konto, MyDATEV als zentralem Arbeitsplatz und einer integrierten Administrations-Lösung entsteht Schritt für Schritt eine neue Arbeitsumgebung in der DATEV-Cloud.
Anwendungen, Informationen und Zusammenarbeit werden enger miteinander verbunden und bilden die Grundlage für eine moderne digitale Prozesswelt.
Jetzt den Weg in die Cloud vorbereiten
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Basis für das Arbeiten in der Cloud zu schaffen. Stellen Sie die Weichen für den Umstieg und bleiben Sie handlungsfähig – mit praxisbewährten Lösungen und Unterstützung von DATEV.