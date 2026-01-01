Während der Übergangsphase arbeiten bestehende Anwendungen und neue Cloud-Lösungen noch parallel. Dadurch können bestimmte administrative Aufgaben vorübergehend in unterschiedlichen Systemen erfolgen.

An drei Beispielen zeigen wir, was Administratorinnen und Administratoren in dieser Zeit erwartet.



1. Mehrere Berechtigungssysteme parallel

Während der Umstellung werden Berechtigungen vorübergehend in mehreren Systemen verwaltet. Der Grund: Neue Cloud-Lösungen werden schrittweise eingeführt, während bestehende Anwendungen weiterhin stabil genutzt werden. Administratorinnen und Administratoren arbeiten deshalb zeitweise mit drei Bereichen:

DATEV Rechteverwaltung (On-Premises) Verwaltung der Berechtigungen für lokal installierte Anwendungen. DATEV Rechteverwaltung online

Steuerung der Zugriffe für bestehende Online-Anwendungen, zum Beispiel DATEV Unternehmen online oder Anwendungen der Personalwirtschaft.

Neue Cloud-Lösungen werden künftig direkt im Administrations-Center verwaltet. Diese Parallelität ist bewusst so gestaltet, um einen stabilen Betrieb während der Transformation sicherzustellen.

Das Ziel ist eine einheitliche Cloud-Berechtigungsarchitektur, die künftig

den Administrationsaufwand reduziert.

2. Benutzeranlage während der Übergangsphase

Während der Hybridphase erfolgt die Anlage von DATEV-Benutzern weiterhin

über die bestehende Benutzerverwaltung.

Das ist notwendig, solange ein Großteil der Anwendungen noch lokal

installiert ist. Bei der Benutzeranlage wird der Benutzer automatisch mit einer Person im DATEV-Rechenzentrum verknüpft. Dadurch werden die erforderlichen Informationen an weitere Anwendungen weitergegeben.

So können Benutzer bereits heute auch in neuen Cloud-Anwendungen

angezeigt und zugeordnet werden. Erst wenn ein größerer Teil der Anwendungen vollständig in die Cloud überführt wurde, wird auch die Benutzerverwaltung schrittweise dorthin verlagert.