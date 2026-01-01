Mit dem DATEV-Konto greifen Sie sicher auf die DATEV-Cloud zu und nutzen eine durchgängige Identität für die digitale

Zusammenarbeit mit DATEV-Lösungen.

Immer mehr DATEV-Anwendungen stellen darauf um. Damit wird es zur zentralen Voraussetzung für Anmeldung und

Nutzung. Um weiterhin reibungslos arbeiten zu können, werden Sie jetzt aktiv: Verknüpfen Sie Ihr DATEV SmartLogin oder Ihre DATEV SmartCard mit dem DATEV-Konto.

Einfach umsteigen mit dem DATEV-Konto-Assistenten

Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Umstieg und unterstützt Sie beim Anlegen des DATEV-Kontos sowie der Verknüpfung mit Ihrem bestehenden Anmeldeverfahren. So sind Sie optimal auf aktuelle Umstellungen und

kommende DATEV-Cloud-Anwendungen vorbereitet.

Unterstützungsangebote