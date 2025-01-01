Icon MyDATEV Anmeldung

Häufig gestellte Fragen

Warum habe ich keinen Zugriff auf die Rechteverwaltung online?

Für den Aufruf von Rechteverwaltung online sind Administrator-Rechte erforderlich.

Beachten Sie: Administrator-Rechte für die lokale DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung führen nicht automatisch zu Administrator-Rechten in Rechteverwaltung online.

Es handelt sich um zwei getrennte Rechtesysteme.

Keine Zugriffsrechte beim Aufruf der Rechteverwaltung online
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1022330

Wozu dient der Einrichtungsassistent?

Der Einrichtungsassistent erleichtert Ihnen die Rechtevergabe für die Cloud-Anwendungen. Sie brauchen die Rechte für die Cloud-Anwendungen nicht mehr einzeln und manuell vergeben.

DATEV Unternehmen online – Rechte über Einrichtungsassistent vergeben
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071279

Was ist der Unterschied zwischen der Benutzer- und Rechteverwaltung und der Rechteverwaltung online?

In der Benutzer- und Rechteverwaltung administrieren Sie die Rechte für Ihre lokal installierten DATEV-Programme. In Rechteverwaltung online administrieren Sie die Rechte für die von Ihnen genutzten DATEV-Cloud-Anwendungen.

Unterschiede zu den Berechtigungssystemen
DATEV Hilfe-Center Dok.-Nr. 1018282

Kann ein Mandant Administrator-Rechte für Rechteverwaltung online erhalten?

Ja. Ein Mandant kann Administrator-Rechte für seinen Standort erhalten. Als Rechte-Administrator kann er seine Unterberaternummer in Rechteverwaltung online administrieren.

DATEV Rechteraum-Management online / DATEV Rechteverwaltung online: Administrator-Rechte
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1034254

Wie kann ich auf Daten eines anderen Steuerberaters zugreifen?

Schalten Sie Ihre Authentifizierungsmedien mitgliedsübergreifend frei.

Zugriff für ein anderes DATEV-Mitglied oder DATEV Solution Partner auf Daten im Rechenzentrum einrichten
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0908710

Wozu dient eine schutzwürdige Beraternummer?

Sie schützt Ihren Bestand vor unbefugtem Zugriff. Sie können in Rechteverwaltung online einen Administrator benennen, der die Rechte für Ihre Mandanten vergibt, ohne dass er sich selbst für diesen geschützten Bestand freischalten kann.

Freischaltung Beraternummer mit Schutzkennwort beantragen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1013786

Wie aktiviere ich meine deaktivierte SmartCard wieder?

Das macht Ihr Administrator für Sie.

Rechteverwaltung online: SmartCard / Zugangsmedium sperren oder entsperren
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003985

Ich möchte die vorausgefüllte Steuererklärung abrufen. Wie gehe ich vor?

Authentifizieren Sie Ihre SmartCard für das Abholen der vorausgefüllten Steuererklärung.

Einkommensteuer: Der Weg zur vorausgefüllten Steuererklärung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080498

Wie kann ich auf die Vollmachtsdatenbank zugreifen?

Registrieren Sie Ihre SmartCard für die Vollmachtsdatenbank.

Vollmachtsdatenbank: Voraussetzungen und Registrierung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036447

