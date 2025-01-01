DATEV Rechteverwaltung online
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Hilfe-Bots
Anhand von Fragen führt Sie der Hilfe-Bot durch die genannten Themen.
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zu DATEV Rechteraum-Management online und zu DATEV Rechteverwaltung online auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
Häufig gestellte Fragen
Warum habe ich keinen Zugriff auf die Rechteverwaltung online?
Für den Aufruf von Rechteverwaltung online sind Administrator-Rechte erforderlich.
Beachten Sie: Administrator-Rechte für die lokale DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung führen nicht automatisch zu Administrator-Rechten in Rechteverwaltung online.
Es handelt sich um zwei getrennte Rechtesysteme.
Keine Zugriffsrechte beim Aufruf der Rechteverwaltung online
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1022330
Wozu dient der Einrichtungsassistent?
Der Einrichtungsassistent erleichtert Ihnen die Rechtevergabe für die Cloud-Anwendungen. Sie brauchen die Rechte für die Cloud-Anwendungen nicht mehr einzeln und manuell vergeben.
DATEV Unternehmen online – Rechte über Einrichtungsassistent vergeben
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071279
Was ist der Unterschied zwischen der Benutzer- und Rechteverwaltung und der Rechteverwaltung online?
In der Benutzer- und Rechteverwaltung administrieren Sie die Rechte für Ihre lokal installierten DATEV-Programme. In Rechteverwaltung online administrieren Sie die Rechte für die von Ihnen genutzten DATEV-Cloud-Anwendungen.
Unterschiede zu den Berechtigungssystemen
DATEV Hilfe-Center Dok.-Nr. 1018282
Kann ein Mandant Administrator-Rechte für Rechteverwaltung online erhalten?
Ja. Ein Mandant kann Administrator-Rechte für seinen Standort erhalten. Als Rechte-Administrator kann er seine Unterberaternummer in Rechteverwaltung online administrieren.
DATEV Rechteraum-Management online / DATEV Rechteverwaltung online: Administrator-Rechte
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1034254
Wie kann ich auf Daten eines anderen Steuerberaters zugreifen?
Schalten Sie Ihre Authentifizierungsmedien mitgliedsübergreifend frei.
Zugriff für ein anderes DATEV-Mitglied oder DATEV Solution Partner auf Daten im Rechenzentrum einrichten
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0908710
Wozu dient eine schutzwürdige Beraternummer?
Sie schützt Ihren Bestand vor unbefugtem Zugriff. Sie können in Rechteverwaltung online einen Administrator benennen, der die Rechte für Ihre Mandanten vergibt, ohne dass er sich selbst für diesen geschützten Bestand freischalten kann.
Freischaltung Beraternummer mit Schutzkennwort beantragen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1013786
Wie aktiviere ich meine deaktivierte SmartCard wieder?
Das macht Ihr Administrator für Sie.
Rechteverwaltung online: SmartCard / Zugangsmedium sperren oder entsperren
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003985
Ich möchte die vorausgefüllte Steuererklärung abrufen. Wie gehe ich vor?
Authentifizieren Sie Ihre SmartCard für das Abholen der vorausgefüllten Steuererklärung.
Einkommensteuer: Der Weg zur vorausgefüllten Steuererklärung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080498
Wie kann ich auf die Vollmachtsdatenbank zugreifen?
Registrieren Sie Ihre SmartCard für die Vollmachtsdatenbank.
Vollmachtsdatenbank: Voraussetzungen und Registrierung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036447
Hilfe-Dokumente
Rechteverwaltung online - Allgemeine Informationen
Informationen rund um Rechteverwaltung online (z. B. Handling, Administratoren) finden Sie hier:
Rechte-Freischaltung von Cloud-Anwendungen
Wie Sie die Rechte für bestimmte Cloud-Anwendungen freischalten, lesen Sie in folgenden Anleitungen. Wenn Sie Fragen zur Freischaltung innerhalb dieser Programme haben, wenden Sie sich an den jeweiligen Programmservice der Cloud-Anwendung. Die Kontaktdaten finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
