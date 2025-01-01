Durch die Einführung des DATEV Rechteraum-Management online gibt es begriffliche Änderungen:

Kanzlei -> Organisation

Mitarbeiter -> Benutzer

Standort-Administrator -> Rechte-Administrator

Weitere allgemeine Änderungen sind:

Die Verwaltung von Administratoren und Rechte-Administratoren (vormals als Standort-Administratoren bezeichnet) erfolgt nicht mehr in Rechteverwaltung online, sondern wird vollständig nach Rechteraum-Management online verlagert.

Alle Änderungen finden Sie im Dokument DATEV Rechteraum-Management online: Änderungen durch die Einführung (Dok.-Nr. 1037837).