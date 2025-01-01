DATEV Rechteraum-Management online
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zu DATEV Rechteraum-Management online und zu DATEV Rechteverwaltung online auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktionen bietet DATEV Rechteraum-Management online?
In der Stufe 1 (verfügbar seit Dezember 2024) können Administratoren individuelle Rechteräume erstellen und standortübergreifend nutzen. Das führt zu einer vereinfachten und flexibleren Rechteverwaltung, da Berechtigungen nicht mehr isoliert, sondern im Kontext der gesamten Organisationsstruktur vergeben werden.
Vorteile (Stufe 1)
- detaillierte Übersicht der eigenen Organisationsstruktur und der Mandanten
- Erstellung individueller Rechteräume innerhalb der eigenen Mitgliedschaft, zur besseren Strukturierung und Delegation der Administrationsaufgaben, z. B. standortübergreifender Rechte-Administrator.
- Administrator-Rollen werden aus der Rechteverwaltung online in das Rechteraum-Management online überführt und zentral verwaltet
- Erstellung von Gruppen in der Rechteverwaltung online über die ganze Organisation und nicht mehr je Betriebsstätte
- Hinterlegung von Rechte-Administratoren nur für Mandanten bzw. Kanzlei-Benutzer
- Erhebliche Performanceverbesserung beim Starten von Rechteverwaltung online
Wann ist DATEV Rechteraum-Management online für mich relevant?
Wenn Sie administrative Aufgaben in Rechteverwaltung online auf Mitarbeiter delegieren wollen, z.B.:
- Wenn Sie möchten, dass einzelne Mitarbeiter (Rechte-Administratoren) ausschließlich für bestimmte (alle) Mandanten oder Kanzlei-Mitarbeiter Rechte vergeben dürfen.
- Wenn Sie eine standortübergreifende Gruppe auf Kanzleiebene innerhalb einer Mitgliedschaft anlegen möchten.
Welche Änderungen ergeben sich durch die Einführung von DATEV Rechteraum-Management online?
Durch die Einführung des DATEV Rechteraum-Management online gibt es begriffliche Änderungen:
- Kanzlei -> Organisation
- Mitarbeiter -> Benutzer
- Standort-Administrator -> Rechte-Administrator
Weitere allgemeine Änderungen sind:
Die Verwaltung von Administratoren und Rechte-Administratoren (vormals als Standort-Administratoren bezeichnet) erfolgt nicht mehr in Rechteverwaltung online, sondern wird vollständig nach Rechteraum-Management online verlagert.
Alle Änderungen finden Sie im Dokument DATEV Rechteraum-Management online: Änderungen durch die Einführung (Dok.-Nr. 1037837).
Löst DATEV Rechteraum-Management online die Rechteverwaltung online ab?
Nein, DATEV Rechteraum-Management online ersetzt nicht Rechteverwaltung online, sondern integriert sich dorthin. DATEV Rechteraum-Management online bietet Administratoren eine Lösung zur flexiblen Verwaltung von Rechten und Rollen innerhalb der Organisationsstruktur. DATEV Rechteraum-Management online ist somit eine Erweiterung zu Rechteverwaltung online.
Warum habe ich keinen Zugriff auf DATEV Rechteraum-Management online?
DATEV Rechteraum-Management online kann nur von (Haupt-)Administratoren gestartet werden. Benutzer und Rechte-Administratoren haben keinen Zugriff auf DATEV Rechteraum-Management online.
Beachten Sie: (Haupt-)Administratoren der lokalen DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung haben keinen Zugriff auf DATEV Rechteraum-Management online sowie auf DATEV Rechteverwaltung online. Es handelt sich um getrennte Rechtesysteme.
Was ist ein Rechteraum?
Ein Rechteraum ist ein definierter Bereich innerhalb der Organisation, in dem Berechtigungen für Benutzer und Gruppen verwaltet werden. Er ist eine Unterstruktur des globalen Rechteraums, die eine Teilmenge der Organisation und ihrer Ressourcen abbildet. Diese Rechträume ermöglichen eine gezielte Delegation von administrativen Aufgaben und die Verwaltung von Benutzerrechten innerhalb bestimmter Gruppen oder Organisationseinheiten.
Es gibt verschiedene Typen von Rechteräumen, z.B. Standard-Rechteräume (importiert aus der DATEV-Kundenverwaltungssystem) oder selbst erstellte (individuelle) Rechteräume.
Standard-Rechteräume können nicht verändert werden.
Wie werden Administrator-Rechte vergeben?
Die Administratoren-Rechte werden in DATEV Rechteraum-Management online vergeben.
Eine Vergabe der Administratoren-Rechte in Rechteverwaltung online ist nicht mehr möglich. Weitere Informationen: DATEV Rechteraum-Management online: Administrator-Rechte vergeben/entziehen (Dok.-Nr. 1037840)
