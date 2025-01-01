Häufig gestellte Fragen
Wie lege ich einen DATEV-Benutzer an, bearbeite, verknüpfe oder lösche diesen?
- DATEV-Benutzer anlegen und Berechtigungen vergeben
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1000033
- DATEV-Benutzer in der Benutzerverwaltung bearbeiten
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9217987, Kapitel 3
- Bestehenden DATEV-Benutzer mit Benutzer im DATEV-Rechenzentrum verknüpfen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1001465
- Anzeigename/ID des DATEV-Benutzers im Rechenzentrum ändern
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1027735
- DATEV-Benutzer in der Benutzerverwaltung löschen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9218048
- DATEV-Benutzer im Rechenzentrum löschen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007439
- Person mit DATEV-Benutzer im Rechenzentrum löschen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1006484
Zu beachten für Kunden, die DATEVasp oder DATEV-SmartIT nutzen:
- DATEVasp: Neuen Benutzer anlegen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1028269
- DATEVasp-Serviceportal: Neu angelegten Benutzer in DATEV Benutzerverwaltung und DATEV Rechteverwaltung vervollständigen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1008048
- DATEV-SmartIT: Neuen Benutzer anlegen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1027803
Weitere Selbsthilfemedien
- DATEV-Benutzer anlegen und Berechtigungen vergeben
Hilfe-Video
- Anlage eines DATEV-Benutzers
Klick-Tutorial
Wie administriere ich Rechte innerhalb der Rechteverwaltung?
- Einrichten anwendungsspezifischer Freigaben
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904066
- Rechteverwaltung im Freigabeprinzip
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904065
- Mandant global freigeben/sperren
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007341
- Globale Ordnungsbegriffsperren und -freigaben
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010473
Welches Recht ist freizuschalten, damit ich Personen in der Benutzerverwaltung ver- und entknüpfen kann?
Um Personen ver- und entknüpfen zu können, muss das Recht „Personen im RZ ver- und entknüpfen“ in der Rechteverwaltung online freigeschaltet werden (Voraussetzung: SmartCard/SmartLogin mit Administrator-Rechten). Die Anleitung finden Sie hier:
- Recht „Personen im RZ ver- und entknüpfen“ freischalten in Rechteverwaltung online
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071638
Möchten Sie ein Betriebsstätten-Zertifikat für die Administration am Kommunikationsserver freischalten lassen? Beauftragen Sie uns mit der Freischaltung über das Formular im selben Hilfe-Dokument.
Wie kann ich einem bestehenden DATEV-Benutzer nachträglich Administrator-Rechte in der DATEV Benutzerverwaltung und DATEV Rechteverwaltung zuweisen?
Wie Sie Administratorenrechte in der Benutzer- und Rechteverwaltung nachträglich über „DATEV-Benutzer bearbeiten“ hinzufügen, lesen Sie im Dokument Benutzerverwaltung: weitere Hauptadministratoren anlegen (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1025859).
Eine Übersicht über die unterschiedlichen Administratorenrollen in der Benutzer- und Rechteverwaltung finden Sie im Dokument Administration der Benutzerverwaltung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9217976).
Kein Administrator?
Wenn es aktuell keinen Administrator gibt, weil z. B. der bestehende Administrator das Unternehmen verlassen hat, beachten Sie den Punkt „Notprogramm“.
Hilfe-Dokumente
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Hilfe-Dokumente zur DATEV Benutzerverwaltung und DATEV Rechteverwaltung:
Installation
Notprogramm
Wenn kein administrativer Zugriff mehr für die Benutzer- und Rechteverwaltung besteht, können Sie mithilfe des Notprogramms die Rolle des angemeldeten Windows-Benutzers zu einem Hauptadministrator ändern.
- Notprogramm erstellen und ausführen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9218776
- Wenn Sie sich in einer Fehlersituation befinden und kein bestehendes Notprogramm vorliegt, nutzen Sie diese Anleitung:
Auftrag zur Erzeugung für das Notprogramm der DATEV Rechteverwaltung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1013084)
PIN-Tausch
Wenn Sie die Rechteverwaltung zurücksetzen müssen, ist ein PIN-Tausch über das Anpassungstool erforderlich. Die Anleitung finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument.
