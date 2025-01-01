Erste Schritte DATEV Benutzerverwaltung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904179
Erste Schritte DATEV Rechteverwaltung
DATEV Hilfe-Center Dok.-Nr. 0904180

Häufig gestellte Fragen

Wie lege ich einen DATEV-Benutzer an, bearbeite, verknüpfe oder lösche diesen?

Zu beachten für Kunden, die DATEVasp oder DATEV-SmartIT nutzen:

Weitere Selbsthilfemedien

Wie administriere ich Rechte innerhalb der Rechteverwaltung?

Welches Recht ist freizuschalten, damit ich Personen in der Benutzerverwaltung ver- und entknüpfen kann?

Um Personen ver- und entknüpfen zu können, muss das Recht „Personen im RZ ver- und entknüpfen“ in der Rechteverwaltung online freigeschaltet werden (Voraussetzung: SmartCard/SmartLogin mit Administrator-Rechten). Die Anleitung finden Sie hier:

Möchten Sie ein Betriebsstätten-Zertifikat für die Administration am Kommunikationsserver freischalten lassen? Beauftragen Sie uns mit der Freischaltung über das Formular im selben Hilfe-Dokument.

Wie kann ich einem bestehenden DATEV-Benutzer nachträglich Administrator-Rechte in der DATEV Benutzerverwaltung und DATEV Rechteverwaltung zuweisen?

Wie Sie Administratorenrechte in der Benutzer- und Rechteverwaltung nachträglich über „DATEV-Benutzer bearbeiten“ hinzufügen, lesen Sie im Dokument Benutzerverwaltung: weitere Hauptadministratoren anlegen (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1025859).

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Administratorenrollen in der Benutzer- und Rechteverwaltung finden Sie im Dokument Administration der Benutzerverwaltung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9217976).

Kein Administrator?
Wenn es aktuell keinen Administrator gibt, weil z. B. der bestehende Administrator das Unternehmen verlassen hat, beachten Sie den Punkt „Notprogramm“.

Notprogramm

Wenn kein administrativer Zugriff mehr für die Benutzer- und Rechteverwaltung besteht, können Sie mithilfe des Notprogramms die Rolle des angemeldeten Windows-Benutzers zu einem Hauptadministrator ändern.

Ihre Frage wurde noch nicht beantwortet?

DATEV Hilfe-Center

Weitere Hilfe-Dokumente zur Benutzer- und Rechteverwaltung finden Sie im DATEV Hilfe-Center.

Kundensupport (kostenpflichtig)

Stellen Sie Ihre Frage an den Programm-, Team- oder Eilservice per Servicekontakt online.

Terminservice (kostenpflichtig)

Wählen Sie einen Termin aus, zu dem wir Sie anrufen sollen.

Zum Online-Terminkalender

Beachten Sie: Terminanfragen zu Rechten bzw. Freischaltungen für Anwendungen (z. B. Rechnungswesen, Lohn, etc.) sowie weitere programmspezifischen Anfragen können nicht über diesen Terminkalender beantwortet werden.