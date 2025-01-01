DATEV Kanzleimanagement basis
- Automatisierte Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV erstellen.
- Einfach E-Rechnungen erstellen und versenden.
- Eigenständige Inbetriebnahme mit Videos und Anleitungen, kein Beratungsprojekt oder Installation notwendig.
- Automatisierte GoBD-konforme Rechnungsablage in der DATEV-Cloud sowie eine automatische Erzeugung einer fortlaufenden Rechnungsnummer.
- Als Cloud-Lösung orts- und zeitunabhängig über alle mobilen Endgeräte nutzbar.
Nutzungsvoraussetzungen
Für den Einsatz von DATEV Kanzleimanagement basis gelten folgende Voraussetzungen:
-
**Keine parallele Nutzung einer DATEV Eigenorganisationslösung
**Sie dürfen keine der DATEV-Eigenorganisationslösungen verwenden – auch nicht im Rahmen des DATEV Basis- oder Mehrwertangebots.
Sofern Sie aktuell eine solche Eigenorganisationslösung nutzen, werden Sie von DATEV informiert, sobald eine Umstellung auf das neue DATEV Kanzleimanagement möglich ist bzw. initiiert wird. Eine eigenständige Aktivität Ihrerseits ist hierfür nicht erforderlich.
-
**Bereitstellung Ihrer Kanzleidaten in der DATEV-Cloud (DATEV Basisdaten online)
**Vor dem Bestell- und Einrichtungsprozess von DATEV Kanzleimanagement basis müssen Ihre Mandantenstammdaten sowie die Leistungsinformationen über DATEV Basisdaten online in der DATEV-Cloud bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter go.datev.de/basisdaten-online.
Inhalte
Beschreibung
Die Cloud-Anwendung DATEV Kanzleimanagement basis für E-Rechnungen fokussiert sich auf die einfache Erstellung und Versand von E-Rechnungen.
DATEV Kanzleimanagement für E-Rechnung unterstützt die Kanzlei bei der Digitalisierung wesentlicher kanzleiinterner Prozesse und Routineaufgaben. Im Fokus steht dabei die gesetzeskonforme Rechnungsstellung, insbesondere im Hinblick auf die verpflichtende E-Rechnung.
Die DATEV-Lösung bietet einen einfachen, assistentengestützten Einstieg mit hilfreichen Videos und Anleitungen. Eine aufwändige Beratung oder Installation ist nicht erforderlich. DATEV Kanzleimanagement basis ist eine cloudbasierte Anwendung, die Sie flexibel, orts- und zeitunabhängig sowie auf allen mobilen Endgeräten nutzen können. Sie unterstützt im Kanzleialltag und ist eng mit den leistungserbringenden Anwendungen verzahnt.
Die Automatisierung des gesamten Abrechnungsprozesses minimiert den Zeit- und Arbeitsaufwand. Unsere automatisierten Kanzleiprozesse übergeben Daten innerhalb eines Auftrags, was die Bearbeitung schneller und weniger fehleranfällig macht. Durch die automatisierte Übergabe von Zeit- und Gegenstandswerten entstehen so vorbereitete Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV inklusive der Möglichkeit zum digitalen Rechnungsversand, um die E-Rechnungspflicht zu erfüllen und Ihnen und Ihren Mitarbeitern Zeit und Aufwand zu ersparen.
Weitere Funktionen sind die automatisierte GoBD-konforme Rechnungsablage in der DATEV-Cloud sowie die automatische Generierung einer fortlaufenden Rechnungsnummer, um Ihren Verwaltungsaufwand weiter zu reduzieren.
Mit der DATEV Kanzleimanagement basis können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Kanzlei.
Leistungen
Mandantenbetreuung
-
Durchgängiger Prozess im Zusammenspiel mit der DATEV Interessenverwaltung und DATEV Onbaording.
-
Transparenz: Leistungen mit entsprechenden Honoraren können – auch mit individuellen Paketen - definiert und für Interessenten und Mandanten transparent gemacht werden.
Aufträge
-
Übersicht in der täglichen Kanzleiarbeit durch die Strukturierung der zu erbringenden Leistungen über Aufträge.
-
Individuell filterbares Kanzleiboard: Alle Leistungen und den Arbeitsfortschritt für jeden Mandanten auf einen Blick – für die ganze Kanzlei oder für den einzelnen Mitarbeiter.
-
Auftragsorientierte Zeiterfassung - mit direkter Bereitstellung in jeweiliger Rechnung.
Compliance
- Übersichten zu Ausgängen: Schnelles Auffinden von relevanten Sätzen (Ab 08/25 in der Pilotierung)
Rechnungen
-
Automatisch erstellte Rechnungsvorschläge: Erfasste Zeiten und übergebene Gegenstandswerte werden automatisch anhand der vereinbarten Kalkulation berechnet und in einen Rechnungsentwurf übernommen.
-
Controlling-Informationen im Rechnungsentwurf: Begleitend zur Erstellung der Rechnung sehen Sie direkt wichtige Daten zur Wirtschaftlichkeit des Auftrags und können so ggf. noch justieren.
-
Digitale Rechnungsausgabe mit Kanzleilogo und Textbausteinen Verknüpfung zur
-
SEPA-Mandatsverwaltung: Rechnungsstellung per Lastschrift.
-
Rechnungsausgangsbuch: Übersicht der gestellten Rechnungen mit automatisch vergebener fortlaufender Rechnungsnummer. Ablage der Rechnungen in der DATEV Cloud – kein Aufwand mehr für Archivierung. Kennzeichnen Sie bezahlte Rechnungen entsprechend, um den Überblick zum Zahlstatus zu wahren.
-
Digitaler Rechnungsversand als E-Rechnung: Mit DATEV Kanzleimanagement basis erfüllen Sie die künftigen gesetzlichen Vorgaben an den E-Rechnungsversand. Sparen Sie z. B. Zeit durch den Wegfall von manuellem Bearbeitungsaufwand für das Kuvertieren, den Porto und den Weg zur Post.
Erste Schritte
Auf der folgenden Seite erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie DATEV Kanzleimanagement basis in Betrieb nehmen und effizient in Ihrer Kanzlei nutzen. Mehr erfahren