Die Cloud-Anwendung DATEV Kanzleimanagement basis für E-Rechnungen fokussiert sich auf die einfache Erstellung und Versand von E-Rechnungen.

DATEV Kanzleimanagement für E-Rechnung unterstützt die Kanzlei bei der Digitalisierung wesentlicher kanzleiinterner Prozesse und Routineaufgaben. Im Fokus steht dabei die gesetzeskonforme Rechnungsstellung, insbesondere im Hinblick auf die verpflichtende E-Rechnung.

Die DATEV-Lösung bietet einen einfachen, assistentengestützten Einstieg mit hilfreichen Videos und Anleitungen. Eine aufwändige Beratung oder Installation ist nicht erforderlich. DATEV Kanzleimanagement basis ist eine cloudbasierte Anwendung, die Sie flexibel, orts- und zeitunabhängig sowie auf allen mobilen Endgeräten nutzen können. Sie unterstützt im Kanzleialltag und ist eng mit den leistungserbringenden Anwendungen verzahnt.

Die Automatisierung des gesamten Abrechnungsprozesses minimiert den Zeit- und Arbeitsaufwand. Unsere automatisierten Kanzleiprozesse übergeben Daten innerhalb eines Auftrags, was die Bearbeitung schneller und weniger fehleranfällig macht. Durch die automatisierte Übergabe von Zeit- und Gegenstandswerten entstehen so vorbereitete Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV inklusive der Möglichkeit zum digitalen Rechnungsversand, um die E-Rechnungspflicht zu erfüllen und Ihnen und Ihren Mitarbeitern Zeit und Aufwand zu ersparen.

Weitere Funktionen sind die automatisierte GoBD-konforme Rechnungsablage in der DATEV-Cloud sowie die automatische Generierung einer fortlaufenden Rechnungsnummer, um Ihren Verwaltungsaufwand weiter zu reduzieren.

Mit der DATEV Kanzleimanagement basis können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Kanzlei.