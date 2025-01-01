Über die zentralen Eingangskanäle werden Sie an erster Stelle von produktübergreifenden Kundenberatern betreut. Diese verfügen über Wissen aus allen Produktbereichen. Komplexere Anfragen werden an die Kundenberater mit spezifischem Programmwissen weitergeleitet.

Die produktspezifischen Kundenberater sind auf ein Geschäftsfeld spezialisiert. Sie bearbeiten komplexere Anfragen innerhalb ihres Produktbereichs und zur Software von Drittanbietern, wenn eine unmittelbare Verbindung zu den DATEV-Programmen besteht.

Die Teamleitung ist die serviceverantwortliche Führungskraft. Sie ist Ihr Ansprechpartner für den Serviceprozess, Ihr Lotse bei Unklarheiten und Ihr Feedbackpartner zum Dienstleistungsangebot Teamservice. Fachliche Unterstützung erhalten Sie von unseren Kundenberatern.