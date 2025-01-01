Teamservice classic
Beschreibung
Neben dem Programm- und Eilservice bietet DATEV mit dem Teamservice eine weitere Service-Dienstleistung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teamservice unterstützen Kanzleien und Unternehmen persönlich und produktübergreifend bei Fragen zu den DATEV-Produkten.
Als Teamservice-Kunde können Sie beliebig viele Anfragen über zentrale Eingangskanäle stellen. Ihren Teamservice-Ansprechpartner können Sie auch direkt kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass der Teamservice classic keine verbindliche Zusage einer Reaktionszeit umfasst. Für eilige Anfragen kann, wie gewohnt, der kostenpflichtige Eilservice genutzt werden.
Unser Betreuungskonzept
Über die zentralen Eingangskanäle werden Sie an erster Stelle von produktübergreifenden Kundenberatern betreut. Diese verfügen über Wissen aus allen Produktbereichen.
Komplexere Anfragen leiten sie an die Kundenberater mit spezifischem Programmwissen weiter. Diese produktspezifischen Kundenberater sind jeweils auf ein Geschäftsfeld spezialisiert. Sie bearbeiten komplexe Anfragen innerhalb ihres Produktbereichs sowie Schnittstellenthemen.
Die Teamleitung ist die serviceverantwortliche Führungskraft. Sie ist Ihr Ansprechpartner für den Serviceprozess, Ihr Lotse bei Unklarheiten und Ihr Feedbackpartner zum Dienstleistungsangebot "Teamservice". Fachliche Unterstützung erhalten Sie von unseren Kundenberatern.
Leistungen
- Zentrale Eingangskanäle, über die Sie beliebig viele Anfragen zu den DATEV-Produkten stellen können.
- Hohe Erreichbarkeit im telefonischen Kundensupport
- Produktübergreifende Kundenberaterinnen und Kundenberater lösen viele Ihrer Anfragen sofort im Erstgespräch.
- Produktspezifische Kundenberaterinnen und Kundenberater, die Sie direkt über persönliche Kontaktdaten erreichen können.
- Kalkulierbare Kosten durch eine feste Monatsgebühr, unabhängig vom Anrufvolumen.
Beratung
Für besonders eilige oder komplexe Anfragen können Sie zusätzliche Services buchen:
- Wenn es mal ganz schnell gehen muss: Eilservice Der Eilservice steht Ihnen für dringende Anfragen zur Verfügung. Er stellt die ideale Ergänzung zum Teamservice classic dar. Besonders auch dann, wenn dort in anfrageintensiven Phasen, beispielsweise während des Jahreswechsels, mit längeren Antwortzeiten zu rechnen ist.
Auch für Teamservice-Kunden ist die Nutzung des Eilservice kostenpflichtig. Wenn DATEV nicht innerhalb von zwei Stunden reagiert, ist die Leistung allerdings durch den Teamservice-Vertrag abgedeckt und es entstehen keine weiteren Kosten.
- Bei komplexen Themen: DATEV-Auftragsservice
Über den Auftragsservice erhalten Sie Unterstützung bei zeitlich, fachlich oder technisch aufwendigen Themen, die sich nicht "mal eben" am Telefon klären lassen.