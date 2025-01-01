Neben dem Programm- und Eilservice bietet DATEV mit dem Teamservice eine weitere Service-Dienstleistung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teamservice unterstützen Kanzleien und Unternehmen persönlich und produktübergreifend bei Fragen zu den DATEV-Produkten.

Als Teamservice-Kunde können Sie beliebig viele Anfragen über zentrale Eingangskanäle stellen. Ihren Teamservice-Ansprechpartner können Sie auch direkt kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass der Teamservice classic keine verbindliche Zusage einer Reaktionszeit umfasst. Für eilige Anfragen kann, wie gewohnt, der kostenpflichtige Eilservice genutzt werden.

Unser Betreuungskonzept

Über die zentralen Eingangskanäle werden Sie an erster Stelle von produktübergreifenden Kundenberatern betreut. Diese verfügen über Wissen aus allen Produktbereichen.

Komplexere Anfragen leiten sie an die Kundenberater mit spezifischem Programmwissen weiter. Diese produktspezifischen Kundenberater sind jeweils auf ein Geschäftsfeld spezialisiert. Sie bearbeiten komplexe Anfragen innerhalb ihres Produktbereichs sowie Schnittstellenthemen.

Die Teamleitung ist die serviceverantwortliche Führungskraft. Sie ist Ihr Ansprechpartner für den Serviceprozess, Ihr Lotse bei Unklarheiten und Ihr Feedbackpartner zum Dienstleistungsangebot "Teamservice". Fachliche Unterstützung erhalten Sie von unseren Kundenberatern.

Wir beraten Sie gerne

Sie sind sich nicht sicher, ob der Teamservice classic die passende Service-Dienstleistung für Sie ist? Sie haben Fragen zum Teamservice classic? Schicken Sie uns Ihre Anfrage über unser Kontaktformular.