Programmservice
Zentrale Anlaufstelle bei programmspezifischen Fragen und Anliegen – schriftlich und telefonisch erreichbar.
Schriftlichen Kontakt aufnehmen
Wir antworten so bald wie möglich mit einer Problemlösung zu Ihrem beschriebenen Anliegen.
Termin buchen
Sie wählen aus einem Angebot an Terminen den passenden Termin für Sie aus und unsere Service-Expertinnen und -Experten rufen Sie dann an. Das Angebot wird sukzessive um weitere Produkte ergänzt.
Telefonisch Kontakt aufnehmen
Sollte für Ihr Produkt / Thema derzeit noch kein Terminservice zur Verfügung stehen, können Sie sich gerne telefonisch direkt an uns wenden:
Eilservice
Bevorzugte Bearbeitung besonders dringender Anfragen. Wir kontaktieren Sie innerhalb von 2 Stunden zu Ihrem beschriebenen Anliegen.
Telefon: +49 911 319-38888
Weitere Services
Teamservice
Persönliche und produktübergreifende Betreuung bei Fragen zu den DATEV-Produkten.
DATEV-Auftragsservice
Unterstützung bei zeitlich, fachlich oder technisch aufwändigen Themen. Wir rufen Sie zur vereinbarten Zeit an und schalten uns ggf. auf Ihrem Rechner auf, um Sie aktiv bei individuellen Einstellungen, Fehleranalysen oder technischen Fragestellungen zu unterstützen.
Beratung online und Vertriebsgespräche online
Wir bieten für einige Anliegen individuelle Beratungs-, Schulungs- und Einrichtungsangebote. Wir rufen Sie zur vereinbarten Zeit an und nehmen uns Zeit für Ihre Anfrage.
Logistische Auftragsbearbeitung
Unterstützung rund um alle logistischen und mitgliedschaftsrechtlichen Themen. Dies umfasst beispielsweise Hardware- und Softwarebestellungen, Änderung von Vertragsdaten sowie Mandantendaten- und Beraternummernüberträge.