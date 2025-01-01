Schnelle Antworten, jederzeit verfügbar
Unser Sprachassistenz-Bot ist Ihr direkter Draht zu allen relevanten Informationen. Statt lange zu suchen, oder auf Rückmeldungen zu warten, erhalten Sie sofort präzise Antworten – rund um die Uhr. So sparen Sie Zeit und kommen schneller ans Ziel.
Vorteile für Sie
- Direkter Zugang zu Lösungen: Keine Warteschleifen, keine Umwege – der Sprachassistenz-Bot liefert Ihnen die passende Antwort sofort und kostenlos.
- Einfach und intuitiv: Stellen Sie Ihre Frage in natürlicher Sprache, der Sprachassistenz-Bot versteht Sie.
- Stetige Verbesserung: Jede Interaktion macht den Bot klüger. Je mehr Sie ihn nutzen, desto besser werden die Antworten.
- Mehr Zeit für individuellen Kundenservice: Automatisierte Antworten entlasten den Kundensupport und schaffen Raum für komplexe Anliegen.
Stufenweise Einführung
Wir implementieren stufenweise im telefonischen Kundensupport ein vorgeschaltetes digitales Sprachassistenz-System. Damit werden KI-Funktionalitäten eingesetzt, mit denen wir unser Service-Angebot für Sie optimieren.
Ausbaustufen
- Der Text wird zusammen mit Ihrem Anruf an unsere
Service-Mitarbeitenden übermittelt, damit diese schneller erkennen, welche
Lösung Sie benötigen.
- Das System generiert eine passende Antwort, wandelt sie in eine synthetische Stimme um und gibt sie über die Sprachausgabe direkt an Sie zurück.
Bitte geben Sie uns und unserem Sprachassistenz-System eine Chance
Interagieren Sie mit dem digitalen Assistenten und sprechen Sie Ihre Fragestellungen ein. Nach umfassenden internen Trainings- und Qualitätssicherungsmaßnahmen ist der Dialog mit „echten“ Kunden unverzichtbar. Nur so kann das Sprachassistenz-System lernen und kontinuierlich optimiert werden.
Sie können ganz einfach teilnehmen, indem Sie Ihr Anliegen schildern und auf die Rückfragen des Sprachassistenten antworten. Jede Interaktion macht den Sprachassistenz-Bot klüger – und bringt Sie schneller zur Lösung.
Wie funktioniert die Sprachassistenz?
Das System wandelt Ihre Aussagen mithilfe automatischer Spracherkennung in Text um und erkennt die Intention Ihrer Anfrage.
So erhalten Sie eine natürliche und verständliche Rückmeldung – und unsere Mitarbeitenden gewinnen Zeit für komplexere Service-Anfragen.
Ausblick
Digitale Assistenten werden perspektivisch sowohl in den kostenlosen 24x7-Selfservices als auch im persönlichen Kundensupport nahtlos integriert. Langfristig soll die KI den gesamten für Sie relevanten Lösungsraum zu allen Produkten abdecken – für schnelle, zuverlässige Antworten und ein stabiles, zukunftsfähiges Service-Angebot.
Ihre Daten sind sicher
Die gesamte Kommunikation erfolgt in der Cloud unter strengen Datenschutzrichtlinien. Details zu Verarbeitung, Speicherdauer und Partnern wie Cognigy, Microsoft Azure und OpenAI finden Sie in unseren Datenschutzinformationen.
Während der Kommunikation mit der Sprachassistenz können, je nach Einsatzgebiet, verschiedene personenbezogene Daten verarbeitet werden, darunter: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, spezifische Anliegen oder Fragen und weitere Details, die zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich sind.
Bitte erwähnen Sie keine personenbezogenen Daten Dritter, wie z. B. Mandanteninformationen, während Ihrer Kommunikation mit der Sprachassistenz.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt durch folgende Partner:
Cognigy: Diese Plattform steuert die Konversationen und Interaktionen. Cognigy wird als private SaaS (Software as a Service) in der Microsoft Azure Cloud betrieben.
Microsoft Azure: Microsoft Azure verarbeitet und speichert die Daten in der Cloud, ermöglicht die Umwandlung von Sprache in Text und die synthetische Sprachausgabe.
OpenAI: Diese KI-Technologie wird für die Textanalyse und die Generierung passender Antworten verwendet.
Speicherung und Verarbeitung von Daten
- Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter strengen Datenschutzrichtlinien.
- Einzelne Daten können zur Qualitätssicherung und zur stetigen Verbesserung der angebotenen Services bis zu sechs Monate gespeichert werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten automatisch gelöscht.
- Ihr Gespräch wird nicht in Audioform gespeichert.
- Ihr Anliegen wird direkt in das DATEV-Rechenzentrum gesendet und dort entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet und gelöscht.
Hinweis zum Datenschutz
Die Evaluierung berücksichtigt selbstverständlich alle Aspekte rund um Datensicherheit, Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Antworten.
Weitere Infos: Datenschutz bei DATEV