Interagieren Sie mit dem digitalen Assistenten und sprechen Sie Ihre Fragestellungen ein. Nach umfassenden internen Trainings- und Qualitätssicherungsmaßnahmen ist der Dialog mit „echten“ Kunden unverzichtbar. Nur so kann das Sprachassistenz-System lernen und kontinuierlich optimiert werden.

Sie können ganz einfach teilnehmen, indem Sie Ihr Anliegen schildern und auf die Rückfragen des Sprachassistenten antworten. Jede Interaktion macht den Sprachassistenz-Bot klüger – und bringt Sie schneller zur Lösung.