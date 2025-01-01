Unser Leistungsangebot

  • Abwicklung von Hardware und Software sowie Abonnements
  • Vertragsdaten: PC-Zähler, Lizenzform, Einrichten von Master-Softwareschutz-Modulen
  • Mandantendatenüberträge, Mandantendatenlöschungen, Mandantendatenreaktivierungen
  • Übertrag von mandantengenutzten Standorten oder Beraternummern
  • Anlage und Rücknahme des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts
  • Allgemeine Anfragen zur DATEV-Rechnung
  • Anfragen zur Mitgliedschaft

Ihre Möglichkeiten zur Selbsthilfe

  • Über die Service-Anwendungen können Sie viele Tätigkeiten zur logistischen Auftragsbearbeitung selbst erledigen. Viele Funktionen sind bereits in den Service-Anwendungen online zu finden.

  • Die Bestellung von Software und Hardware, Arbeitsmaterial, Seminarbuchungen usw. führen Sie bitte ausschließlich im DATEV-Shop durch.

  • Über den Logistikauftrag online können Sie mitgliedsübergreifende Übertrage von Mandantendaten und mandantengenutzten Beraternummern sowie Zuordnungen in andere DATEV-Mitgliedschaften beauftragen.

  • Löschen Sie Ihre Daten im Rechenzentrum (RZ) per myDATEV Bestandsmanagement jederzeit kostenfrei. Alternativ beauftragen Sie mit dem Online-Formular die kostenpflichtige Löschung von Mandantendaten im RZ.
     

  • Im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1022633 finden Sie die Formulare zur Kündigung von Hard- und Software.

  • Sie haben Ihre Rechnung von DATEV erhalten und haben dazu Fragen? Hier finden Sie die Antworten und haben die Möglichkeit sich mit DATEV in Verbindung zu setzen.
     

So erreichen Sie uns

Sollte Ihre Anfrage nicht durch unsere Selbsthilfeangebote abgedeckt werden, erreichen Sie unseren Kundensupport Montag bis Freitag von 7:45 bis 18:00 Uhr. Aus Datenschutzgründen benötigen Sie immer Ihre Beraternummer und Ihre aktuelle Service-TAN. Am 24. und 31.12. sowie an bundeseinheitlichen Feiertagen ist unser Service nicht erreichbar.

  • Servicekontakt
  • Telefon:

    Logistik-Center: +49 911 319-37050
    Logistik-Center - Großkundenbetreuung: +49 911 319-36435

Administrative Anfragen und Aufträge an das Logistik-Center und die Mitgliedschaften werden mit 15 EUR zzgl. USt. je Anfrage / Auftrag berechnet.