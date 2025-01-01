Unser Leistungsangebot
- Abwicklung von Hardware und Software sowie Abonnements
- Vertragsdaten: PC-Zähler, Lizenzform, Einrichten von Master-Softwareschutz-Modulen
- Mandantendatenüberträge, Mandantendatenlöschungen, Mandantendatenreaktivierungen
- Übertrag von mandantengenutzten Standorten oder Beraternummern
- Anlage und Rücknahme des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts
- Allgemeine Anfragen zur DATEV-Rechnung
- Anfragen zur Mitgliedschaft
Ihre Möglichkeiten zur Selbsthilfe
So erreichen Sie uns
Sollte Ihre Anfrage nicht durch unsere Selbsthilfeangebote abgedeckt werden, erreichen Sie unseren Kundensupport Montag bis Freitag von 7:45 bis 18:00 Uhr. Aus Datenschutzgründen benötigen Sie immer Ihre Beraternummer und Ihre aktuelle Service-TAN. Am 24. und 31.12. sowie an bundeseinheitlichen Feiertagen ist unser Service nicht erreichbar.
- Servicekontakt
- Telefon:
Logistik-Center: +49 911 319-37050
Logistik-Center - Großkundenbetreuung: +49 911 319-36435
Administrative Anfragen und Aufträge an das Logistik-Center und die Mitgliedschaften werden mit 15 EUR zzgl. USt. je Anfrage / Auftrag berechnet.