Logistikauftrag online
Hier gelangen Sie direkt in den abgesicherten Bereich von Logistikauftrag online. Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
jetzt starten
Funktionsumfang
Mit DATEV Logistikauftrag online können Sie elektronisch folgende Aufträge erstellen:
- Mandantendaten anfordern/abgeben (DATEV Mandantenübertrag online)
- Mandantengenutzte Beraternummer anfordern/abgeben
- Zuordnung von Personen in eine andere DATEV Mitgliedschaft