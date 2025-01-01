Bilder in assets duplizieren

MyDATEV Bestandsmanagement bietet Ihnen eine Übersicht über Mandantenbestände, die im DATEV-Rechenzentrum gespeichert sind. Zudem ermöglicht es Ihnen ein jahres- und programmübergreifendes Löschen dieser Bestände. Dabei profitieren Sie von Such- und Filter-Möglichkeiten und einer praktischen Mehrfach-Auswahl. Über die Auftragsliste können Sie abgesendete Aufträge einsehen, den Status des Auftrags überprüfen und offene Aufträge stornieren.

Tipp

Nutzen Sie beim Löschen von Mandantendaten die Filter und aktivieren Sie die Mehrfachauswahl über die Schaltfläche Übergreifende Aktionen.

Zur Anleitung: Mandantenbestände im DATEV Rechenzentrum verwalten (Dok.-Nr. 1023252)