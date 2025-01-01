MyDATEV Bestandsmanagement
Hier können Sie das Programm direkt aufrufen. Nutzen Sie zum Authentifizieren Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Voraussetzung: Sie müssen das Recht "Bestandsmanagement" in Rechteverwaltung online freigegeben haben. Dieses finden Sie im Ordner "MyDATEV Übergeifende Anwendungen".
MyDATEV Bestandsmanagement löst Mandantenverwaltung RZ ab
Mandantenverwaltung RZ (als Teil der Service-Anwendungen im DATEV Arbeitsplatz) wird zum 30.06.2026 eingestellt. Mit MyDATEV Bestandsmanagement steht Ihnen eine moderne Cloud-Anwendung mit allen Funktionen der Vorgänger-Anwendung Mandantenverwaltung RZ zur Verfügung.
MyDATEV Bestandsmanagement bündelt die Funktionen zur Verwaltung von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum an zentraler Stelle. Neben den bekannten Funktionen aus Mandantenverwaltung RZ (z.B. Löschen und interner Übertrag) ist z.B. auch ein Export der Daten (für Lohn und Rechnungswesen) möglich.
Durch einen frühzeitigen Wechsel sichern Sie sich nicht nur den Zugriff auf neue Funktionen, sondern auch eine zukunftssichere Lösung, die den steigenden organisatorischen und rechtlichen Anforderungen an das Verwalten von Mandantendaten gerecht wird.
Mandantenverwaltung RZ wird eingestellt
Die Mandantenverwaltung RZ wird zum 30.06.2026 eingestellt. Die Funktionen stehen bereits jetzt in MyDATEV Bestandsmanagement zur Verfügung.
Wie Sie auf MyDATEV Bestandsmanagement umstellen
Schalten Sie in Rechteverwaltung online im Ordner „MyDATEV übergreifende Anwendungen” folgende Rechte frei:
- „MyDATEV Bestandsmanagement” und
- „Bestandsänderungen” (für das Verwalten von RZ-Beständen) und
- optional: „Export und Bereitstellungen“ (für den Abruf von RZ-Daten)
Schon haben Sie Zugriff auf MyDATEV Bestandsmanagement und sehen dort dieselben Daten wie in der Mandantenverwaltung RZ.
Unabhängig von der Freischaltung von MyDATEV Bestandsmanagement bleibt der Zugriff auf die Mandantenverwaltung RZ vorerst bestehen.
Aktuelle Funktionen in MyDATEV Bestandsmanagement
Bestände im Rechenzentrum einsehen & löschen
Bilder in assets duplizieren
MyDATEV Bestandsmanagement bietet Ihnen eine Übersicht über Mandantenbestände, die im DATEV-Rechenzentrum gespeichert sind. Zudem ermöglicht es Ihnen ein jahres- und programmübergreifendes Löschen dieser Bestände. Dabei profitieren Sie von Such- und Filter-Möglichkeiten und einer praktischen Mehrfach-Auswahl. Über die Auftragsliste können Sie abgesendete Aufträge einsehen, den Status des Auftrags überprüfen und offene Aufträge stornieren.
Tipp
Nutzen Sie beim Löschen von Mandantendaten die Filter und aktivieren Sie die Mehrfachauswahl über die Schaltfläche Übergreifende Aktionen.
Zur Anleitung: Mandantenbestände im DATEV Rechenzentrum verwalten (Dok.-Nr. 1023252)
Verschieben / Kopieren (mitgliedschaftsinterner Übertrag)
In MyDATEV Bestandsmanagement ist die Funktion Verschieben / Kopieren integriert. Dies entspricht der Funktion des mitgliedschaftsinternen Mandantendatenübertrags in der Mandantenverwaltung RZ. Darüber können Sie Mandantenbestände im DATEV Rechenzentrum auf andere Ordnungsbegriffe (innerhalb der Mitgliedschaft) verschieben oder kopieren (Dok.-Nr. 1039714).
Hinweis: Bei dieser Funktion handelt es sich nicht um den externen Übertrag (mitgliedsübergreifender Übertrag von Mandantendaten zu anderen Kanzleien). Der externe Übertrag wird später in MyDATEV Bestandsmanagement verfügbar sein. Nutzen Sie für den Übertrag von Mandantendaten zu anderen Kanzleien vorerst weiterhin das Online-Formular Logistikauftrag online.
RZ-Daten abrufen
Über die Cloud-Anwendung MyDATEV Bestandsmanagement können Sie RZ-Daten abrufen. Der RZ-Export steht für Lohn-Programme (Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv) und Rechnungswesen-Programme (Export steuerliche Außenprüfung RZ) zur Verfügung. Sie beantragen den RZ-Export in MyDATEV Bestandsmanagement und laden die Daten nach Bereitstellung herunter.
- DATEV Export steuerliche Außenprüfung RZ über MyDATEV Bestandsmanagement
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1027560
- Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv über MyDATEV Bestandsmanagement abrufen und herunterladen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1037775
Weitere Funktionen
In MyDATEV Bestandsmanagement stehen zudem weitere Funktionen zur Verfügung:
- Bestandsübersicht als CSV exportieren (Schaltfläche „Übergreifende Aktionen“).
- Status zu RZ-Aufträgen einsehen (wie z.B. Mandantendatenüberträgen) über die Auftragsliste
- MAD-Name ändern (Mandantenname in den Mandantenadressdaten im DATEV-Rechenzentrum)
Zur Anleitung: Arbeiten mit MyDATEV Bestandsmanagement (Dok.-Nr. 1024352)
Hinweis zur Nutzung von MyDATEV Bestandsmanagement
Es erhalten nur Personen Zugriff auf MyDATEV Bestandsmanagement, die anwendungs- und mandantenübergreifend RZ-Bestände einsehen, verwalten und abrufen dürfen.
Fachspezifische Rechte-Einschränkungen (z. B. Rechnungswesen oder Lohn) sind nicht möglich. Zudem sind Einschränkungen unterhalb der Beraternummern-Ebene (z. B. auf Mandantennummern oder Personalnummern) in MyDATEV Bestandsmanagement derzeit nicht möglich.
Geplante Funktionen & aktuelle Neuerungen
MyDATEV Bestandsmanagement wird sukzessive erweitert und weiterentwickelt.