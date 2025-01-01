Ihr Steuerberater hat eine mandantengenutzte Beraternummer für Sie bei DATEV angelegt. Zudem wurde vom Steuerberater die Direktabrechnung zwischen DATEV und Ihnen im Rahmen des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts gewählt. Daher erhalten Sie die Rechnung für die Programmnutzung und Datenspeicherung im Rechenzentrum direkt von DATEV. Bis zu einem Rechnungsbetrag von 50 Euro pro Monat erhalten Sie eine Quartalsrechnung.

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Steuerberater.

Weitere Informationen zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1002970.