DATEV Service-Assistent zu Rechnungsanfragen
Alternativ zu den Häufigsten Fragen steht Ihnen unser Service-Assistent zu Rechnungsanfragen (KI-Angebot) zur Verfügung. Der DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Warum habe ich eine Rechnung erhalten / ist eine Rechnungsposition aufgeführt?
DATEV Unternehmen online wird berechnet, obwohl ich kein Zugangsmedium nutze.
Seit August 2025 erfolgt die Berechnung Ihres Vertrags zu DATEV Unternehmen online auch dann, wenn kein Zugangsmedium genutzt wird. Möchten Sie DATEV Unternehmen online nicht nutzen, können Sie Ihren Vertrag ganz einfach über folgendes Online-Formular kündigen. Möchten Sie das Programm nutzen? Als Mitglied bestellen Sie ein Zugangsmedium im DATEV-Shop für Ihren Mandanten. Als Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater.
Ich bin ein Mandant und habe eine Rechnung von DATEV erhalten, habe aber keinen Vertrag mit DATEV abgeschlossen.
Ihr Steuerberater hat eine mandantengenutzte Beraternummer für Sie bei DATEV angelegt. Zudem wurde vom Steuerberater die Direktabrechnung zwischen DATEV und Ihnen im Rahmen des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts gewählt. Daher erhalten Sie die Rechnung für die Programmnutzung und Datenspeicherung im Rechenzentrum direkt von DATEV. Bis zu einem Rechnungsbetrag von 50 Euro pro Monat erhalten Sie eine Quartalsrechnung.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Steuerberater.
Weitere Informationen zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1002970.
Ich erhalte Rechnungen von DATEV, obwohl ich bereits gekündigt habe.
Erst nach Erhalt einer Kündigungsbestätigung ist sichergestellt, dass die Kündigung von DATEV bearbeitet wurde. Sollten Sie noch keine Kündigungsbestätigung erhalten haben, konnte Ihre Kündigung möglicherweise nicht bearbeitet werden.
Zusätzlich gibt es verschiedene Gründe, wieso Sie trotz einer eingegangenen Kündigungsbestätigung weiter eine Rechnung erhalten:
- Sie erhalten eine Quartalsrechnung und es wurde im Laufe des Quartals gekündigt. Dann handelt es sich hierbei um Ihre Abschlussrechnung.
- Die Kündigung wird erst nach Ende der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit wirksam. Das Kündigungdatum entnehmen Sie der Kündigungsbestätigung.
- Es wurden lediglich die DATEV Programme von Ihnen gekündigt. Die im DATEV Rechenzentrum gespeicherten Daten werden weiter berechnet. Hierzu benötigen wir einen gesonderten Löschauftrag von Ihnen. Beachten Sie hierzu die weiteren Informationen in der Kündigungsbestätigung.
Gründe für Nichtbearbeitung der Kündigung:
- Die Kündigung konnte nicht ausgeführt werden, weil sie von einem nicht berechtigten Geschäftspartner eingereicht wurde (bspw. Mandant im Leistungsverbund, Kanzlei ohne Generalvollmacht kündigt für Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft)
- Als Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft sind Sie eigenständig für Ihre Vertragsführung verantwortlich. Die Kündigung ist jedoch von Ihrem Steuerberater ohne Generalvollmacht eingegangen und konnte daher nicht bearbeitet werden. In diesem Fall wird nur Ihre Beraternummer zur Kündigung in 12 Monaten vorgesehen.
Sollte Ihre Kündigung aus den oben genannten Gründen nicht ausgeführt werden können bzw. sind weiterhin Datenbestände im DATEV-Rechenzentrum gespeichert, können Sie kündigen bzw. einen Löschauftrag über das folgende Online-Formular senden:
- Anleitung Kündigung
(DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr.:1022633)
- Formular Datenlöschung
Hinweis: Der Aufruf des Formulars ist nur mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity compact / DATEV SmartLogin möglich.
Ein Mandant erscheint weiter auf der Rechnung, obwohl ich ihn nicht mehr betreue, oder er im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft geführt wird.
Ihnen werden folgende Leistungen berechnet:
- Alle Leistungen und Daten für Mandanten im Leistungsverbund.
- Leistungen von Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, die nicht durch das gewählte Paket abgedeckt sind.
- Daten eines Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft bzw. im Leistungsverbund, die unter Ihrer kanzleigenutzten Beraternummer gespeichert sind.
Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Leistungen anpassen können.
Programmkündigung
Prüfen Sie über die DATEV Service-Anwendungen unter Beraternummern verwalten, ob der Mandant eine mandantengenutzte Beraternummer hat. Sie können außerdem einsehen, ob der Mandant im Leistungsverbund oder im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft geführt wird. Wenn der Mandant eine mandantengenutzte Beraternummer hat, die nicht mehr benötigt wird, können Sie diese in der Service-Anwendung kündigen.
- Besonderheiten Leistungsverbund
Handelt es sich um einen Mandanten im Leistungsverbund, umfasst die Kündigung der mandantengenutzten Beraternummer alle Programme und Daten, die unter der Beraternummer des Mandanten geführt werden. Die Programme werden bis zum Kündigungsdatum berechnet.
- Besonderheiten mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft
Wird der Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft geführt, wird der Mandant durch Ihre Kündigung in eine 12-monatige Schutzfrist überführt. Während der Schutzfrist kann der Mandant DATEV einen neuen Steuerberater mitteilen. Geschieht dies nicht, wird die mandantengenutzte Beraternummer nach Ablauf der Schutzfrist gekündigt. Die Programme und Daten werden dem Mandanten weiterhin bis zum Ende der Schutzfrist oder einer separaten Kündigung durch den Mandanten berechnet.
Datenlöschung bzw. Datenübertragung
Außerdem prüfen Sie über die DATEV Service-Anwendungen unter Mandantenverwaltung RZ, ob noch Daten für den Mandanten unter Ihrer kanzleigenutzten Beraternummer im DATEV Rechenzentrum gespeichert sind. Ist dies der Fall, können Sie diese bei Bedarf löschen oder an den Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft übertragen. Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Bestätigung in den DATEV-Mitteilungen, ob die Daten vollständig übertragen wurden.
Erst nach der vollständigen Datenlöschung oder Datenübertragung mit anschließender Datenlöschung erscheint der Mandant nicht mehr auf Ihrer Rechnung.
Hinweis: Im Umstellungsmonat ist es möglich, dass die Kosten noch an Sie berechnet werden.
Ich habe meine Rechnung nicht erhalten.
Rufen Sie die Seite Service-Anwendungen online auf. Klicken Sie dort unter Rechnungsdaten online in der Aufrufbox Rechnungsdaten online auf jetzt starten. Dort können Sie einsehen, über welchen Weg die DATEV-Rechnung zugestellt wird. Sie erhalten Ihre DATEV-Rechnung monatlich auf dem von Ihnen gewählten Zustellweg. Ausnahme: Bis 50 Euro Rechnungsbetrag erhalten Sie eine Quartalsrechnung.
Ich benötige eine Rechnungskopie.
Sie können eine Rechnungskopie Ihrer DATEV-Rechnung als PDF-Beleg (im ZUGFeRD-Format) ganz bequem über die DATEV Service-Anwendung Rechnungsdaten online herunterladen. Unter apps.datev.de/rechnungsdaten-online können Sie sich direkt bei "DATEV Rechnungsdaten online" anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1006644.
Angaben zur Rechnung ändern
Meine Anschrift hat sich geändert.
Bitte ändern Sie Ihre Stammdaten in den Service-Anwendungen unter Beraternummern verwalten. Die Änderungen greifen sofort.
Weitere Informationen erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1000428.
Ich möchte den Zustellweg meiner Rechnung ändern.
Informationen zu den möglichen Zustellwegen Ihrer DATEV-Rechnung finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1080680. Den Zustellweg Ihrer DATEV-Rechnung können Sie unter go.datev.de/rechnungsdatenonline eigenständig ändern. Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1007273.
Meine E-Mail-Adresse für die elektronische DATEV Rechnung hat sich geändert.
Wenn Sie die für den Rechnungsversand hinterlegte E-Mail-Adresse ändern möchten, können Sie Ihre neue E-Mail-Adresse direkt in unserer digitalen Plattform-Lösung DATEV Rechnungsdaten online unter Zustellweg DATEV-Rechnung festlegen hinterlegen. Unter go.datev.de/rechnungsdatenonline können Sie sich direkt bei "DATEV Rechnungsdaten online" anmelden.
Ich möchte DATEV ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen oder es ändern.
Unter go.datev.de/sepamandat können Sie direkt eine Einzugsermächtigung erteilen. Weitere Informationen zum SEPA-Lastschriftmandat finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1036554.
Inhaltliche Rechnungsanfrage
Welche Rechnungsbeträge sind gegenüber DATEV offen?
Wenden Sie sich bitte über folgendes Online-Formular an das Forderungsmanagement: Formular Offene Rechnungsbeträge
Hinweis: Der Aufruf des Formulars ist nur mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity compact / DATEV SmartLogin möglich.
Ich habe Fragen zu einer oder mehreren Artikelnummern auf meiner Rechnung.
Bitte teilen Sie uns über folgendes Online-Formular mit, zu welchen Artikelnummern Sie Fragen haben: Formular Frage zu Artikelnummer
Die betroffene Fachabteilung wird sich bei Ihnen melden.
Hinweis: Der Aufruf des Formulars ist nur mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity compact / DATEV SmartLogin möglich.
Warum hat die DATEV-Rechnung bei der Anzeige von DATEV-Lösungen plötzlich so viele Seiten?
Seit Beginn der E-Rechnungspflicht zum 1.1.2025 verschickt DATEV die Rechnung im hybriden Rechnungsformat ZUGFeRD. Dieses besteht aus einem XML-Datensatz und einer Sichtkomponente (PDF).
Beide Bestandteile der E-Rechnung werden bei DATEV-Lösungen wie z. B. DATEV Unternehmen online oder DATEV Kanzlei-Rechnungswesen hintereinander angezeigt.
Die Datenvisualisierung der XML-Daten steht dabei an erster Stelle, da ausschließlich die strukturierten Daten, also die XML-Daten, zum Vorsteuerabzug berechtigen. Es werden alle XML-Daten angezeigt, damit ist die Datenvisualisierung im Gegensatz zur Sichtkomponente (PDF) vollständig.
Die Sichtkomponente (PDF) folgt als Ergänzung dahinter.
Allein schon wegen der Anzeige sowohl der Datenvisualisierung als auch der Sichtkomponente ist die Seitenanzahl bei der Anzeige der DATEV-Rechnung größer geworden. Zusätzlich handelt es sich beim XML-Datensatz um ein universelles Format, das für alle Branchen und Anforderungen ausgelegt ist und deshalb viele Möglichkeiten bietet. Damit kann eine E-Rechnung nicht in gleichem Maße in der Darstellung und bzgl. der Seitenanzahl optimiert sein, wie eine individuell erstellte PDF-Rechnung.
DATEV arbeitet weiter daran, das Layout der Datenvisualisierung zu optimieren – auch hinsichtlich der Seitenanzahl.
Ausführliche Informationen zur Datenvisualisierung von E-Rechnungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1038182.
Fragen zu Rechnungsdaten online
Ich erhalte eine Fehlermeldung, dass ich keine Berechtigung für Rechnungsdaten online habe.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Admin oder an Ihre Steuerkanzlei, damit geprüft werden kann, ob Ihr Zugangsmedium das Recht für Rechnungsdaten hat. Sollte kein Recht vorhanden sein, dann lassen Sie dieses Recht für die gewünschten Ordnungsbegriffe hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1070639.
Mir werden in Rechnungsdaten online keine Rechnungen angezeigt.
Bitte prüfen Sie den vorbelegten Zeitraum. Wenn Sie eine Quartalsrechnung erhalten, kann es sein, dass Sie den vorbelegten Zeitraum erweitern müssen.
Ich möchte auf die Rechnung einer weiteren Beraternummer zugreifen, für die ich berechtigt bin.
In welcher Geschäftsbeziehung steht die Beraternummer gegenüber DATEV:
Mandant im Leistungsverbund
Die vom Mandanten in Anspruch genommenen Leistungen werden direkt in der Rechnung des Steuerberaters aufgeführt.
Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft
Nur der Mandant kann auf seine Rechnung zugreifen, selbst wenn die Steuerkanzlei eine Generalvollmacht hinterlegt hat. Die Generalvollmacht greift nicht für die DATEV-Rechnung.
Anderes DATEV-Mitglied (bei Zusammenarbeit mehrerer Kanzleien)
Der Zugriff auf die Rechnung eines anderen DATEV-Mitglieds ist nur möglich, nachdem eine mitgliedsübergreifende Zuordnung eingerichtet wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 0908710. Nach der Zuordnung müssen noch die passenden Rechte vergeben werden und die mitgliedsübergreifende Nutzung aktiviert werden. Informationen zum Zugriff auf DATEV Rechnungsdaten nach einem Wechsel der Mitgliedschaft erhalten Sie im Dokument 1080686.
Ihre Frage wurde nicht beantwortet?
Sie können uns gerne per Online-Formular kontaktieren und uns zu Ihrer Frage nähere Informationen zukommen lassen.
Hinweis: Zum Aufruf des Online-Formulars ist eine DATEV SmartCard / ein DATEV mIDentity compact oder der DATEV SmartLogin erforderlich. Sollten Sie bisher keines der genannten DATEV Zugangsmedien im Einsatz haben, bestellen Sie sich bitte einen kostenlosen DATEV SmartLogin im DATEV-Shop (Art.-Nr. 60101). Alternativ können Sie Ihre Frage auch per E-Mail an logistik-center@datev.de schicken.