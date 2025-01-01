Mit DATEV-Cloud-Sourcing entfallen für die Mitglieder und Kunden nicht nur die Investitionen in teure Hardware, sondern sie tragen auch dazu bei, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Da DATEV die Use-Cases seiner Mitglieder und Kunden geschickt auf den Servern bündelt, können Skalierungseffekte genutzt werden, um eine effizientere Auslastung der Server zu erreichen. Dies ermöglicht eine Flexibilität, die mit vielen einzelnen Servern an verschiedenen Standorten vor Ort nicht möglich wäre.

Um sicherzustellen, dass die Server in einer geeigneten Umgebung betrieben werden, entwickelt DATEV kontinuierlich Kühltechnologien weiter und nutzt die Abwärme effizient. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Energieeffizienz, was auch unter dem Begriff "Green IT" bekannt ist. Darunter fallen Maßnahmen, die dazu beitragen, dass das DATEV-Rechenzentrum nachhaltig betrieben wird, beispielsweise durch den Einsatz von Ökostrom aus Wind- und Solarenergie.

Es ist zwar richtig, dass das Ziehen von Daten im DATEV Rechenzentrum Strom verbraucht, jedoch sinkt aus Sicht der Mitglieder und Kunden deren Gesamtstromverbrauch durch die Auslagerung der IT. Zudem entfallen für sie die Kosten für Klimaanlagen und Belüftungssysteme. Ohne IT-Outsourcing müsste jedes Mitglied oder jeder Kunde vor Ort einen eigenen Server betreiben, was zu uneinheitlichem Stromverbrauch und unterschiedlichen Anforderungen an die Klimatisierung führen würde. Insgesamt bietet DATEV-Cloud-Sourcing eine umweltfreundliche Lösung, um IT-Ressourcen effizient zu nutzen, Kosten zu sparen und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.