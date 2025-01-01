Mit dem Zusatzmodul Rechnungsfreigabe mit Mittelprüfung können Rechnungen auf Basis der vorerfassten Belege im Programm DATEV Mittelbewirtschaftung digital geprüft und freigegeben werden.

Der digitale Beleg wird zunächst im Dokumenten-Management-System (bspw. der Dokumentenablage) abgelegt. Direkt bei der Erfassung werden die verfügbaren Mittel geprüft. Anschließend erfolgt die sachliche und rechnerische Prüfung und schließlich die Freigabe ins Rechnungswesen. Über definierte Rechte werden die einzelnen Buchungssätze zur Prüfung an berechtigte Prüfer bereitgestellt. Diese lesen den digitalen Beleg und geben ihn danach frei — oder weisen ihn ab, wenn er fehlerhaft ist. Erst wenn der Beleg alle Prüfschritte vollständig durchlaufen hat, wird der Beleg an das Rechnungswesen und zur Zahlung freigegeben.

Das Programm Rechnungsfreigabe mit Mittelprüfung ist nur in Kombination mit der Lösung DATEV Mittelbewirtschaftung einsetzbar.