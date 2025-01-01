Mit dem Programm DATEV Mittelbewirtschaftung verwalten und überwachen Sie im Haushaltsplan festgesetzte Planwerte, die sich auf Veränderungen im Haushaltsjahr beziehen.

Durch das Programm wird sichergestellt, dass nur Berechtigte innerhalb ihrer festgelegten Kompetenz über bereitgestellte Mittel verfügen dürfen. Das Programm ermöglicht ein schriftliches bzw. elektronisches Anordnungsschreiben an die Kasse.

Dadurch wird die strikte Trennung der Aufgaben von Kasse und Fachbereich berücksichtigt und das Vier-Augen-Prinzip geregelt.