Mittelbewirtschaftung
- Kontrolle von Mittel und Berechtigung bei jedem Buchungsvorgang
- Betrachtung aller relevanten Jahre
- Erfassung von Dispositionen und außerplanmäßigen Ausgaben
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Programm DATEV Mittelbewirtschaftung verwalten und überwachen Sie im Haushaltsplan festgesetzte Planwerte, die sich auf Veränderungen im Haushaltsjahr beziehen.
Durch das Programm wird sichergestellt, dass nur Berechtigte innerhalb ihrer festgelegten Kompetenz über bereitgestellte Mittel verfügen dürfen. Das Programm ermöglicht ein schriftliches bzw. elektronisches Anordnungsschreiben an die Kasse.
Dadurch wird die strikte Trennung der Aufgaben von Kasse und Fachbereich berücksichtigt und das Vier-Augen-Prinzip geregelt.
Leistungen
-
Vorerfassung von Rechnungen und Belegen mit gleichzeitiger Erstellung von Auszahlungs- oder Annahmeanordnungen
-
Aktive Mittelüberwachung
-
Auswertungen und Berichte für die Budgetverantwortlichen
-
Übergabe der vorerfassten Belege nach Rechnungswesen kommunal und anderen Rechnungswesenderivaten mit Freigabe der Auszahlungs- oder Annahmeanordnungen
-
Synchronisation relevanter Daten mit dem Haushaltssteuerungsprogramm DATEV Haushaltsplanung
Beratung, Einrichtung, Schulung
Das DATEV-Consulting richtet die Software professionell für Sie ein und schult Ihre Anwender.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.