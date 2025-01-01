Im Zentrum des Planungsprozesses steht die Lösung DATEV Haushaltsplanung. Die Planwerte erfassen Sie schnell und einfach über die Anwendung oder dezentral über das Zusatzmodul Web-Planung. Nach der Übergabe der Planwerte an die Lösung DATEV Mittelbewirtschaftung wird jede Ihrer Buchungen direkt beim Erfassen mit den verfügbaren Mitteln abgeglichen.

Die Anwendung ist vollständig in Ihren Finanzprozess integriert. Abschreibungen werden aus der Lösung DATEV Anlagenbuchführung abgerufen und übernommen, Finanzrechnungsbuchungen werden automatisch generiert. Das Haushaltsbuch sowie der Wirtschaftsplan lassen sich aus einem Guss und mit zahlreichen Auswertungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erstellen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Erfassung der Planwerte

    Die Planwerte lassen sich schnell und einfach zentral über die Anwendung oder dezentral über das Zusatzmodul Web-Planung erfassen.

  • Möglichkeit der ein- oder mehrjährigen Planung

    Die ein oder mehrjährige Planung kann dabei bequem auf Konten, Kostenstellen, Hierarchien, Auswertungszeilen oder Investitionsmaßnahmen basieren.

  • Planbarkeit durch die Automatisierung von Prozessen

    Mit der Einrichtung der sogenannten Tasks können Bereinigungen, Synchronisationen und Aktualisierungen geplant und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch ausgeführt werden.

  • Transparenz durch Auswertungen von absoluten und relativen Kennzahlen

    Mehr Transparenz in Ihrer Verwaltung dank der Anlage absoluter und relativer Kennzahlen sowie der Zusammenfassung mehrerer absoluter Kennzahlen (z.B. Anzahl der KiTa-Plätze).

  • Rechtssicherheit bei der Erstellung Ihres Haushaltsplans

    Erstellung des Haushaltsplans auf Basis der gesetzlich vorgeschriebenen Muster – inklusive automatischer Aktualisierung bei gesetzlichen Änderungen.

  • Bedarfsgerechte Gliederungsmöglichkeiten im Haushaltsplan

    Aufbereitung Ihres Haushalts bzw. Wirtschaftsplans mit zahlreichen Auswertungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

DATEV überzeugt

  • Mit der DATEV eG haben wir einen stabilen und verlässlichen Partner, der es uns ermöglicht, mit einem komplexen und stets aktuellen Softwareangebot unsere Verwaltungsabläufe durchgängig effektiv zu gestalten.

    Rolf Musik
    Samtgemeinde Rosche

Einbindung dezentraler Fachbereiche