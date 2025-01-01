Im Zentrum des Planungsprozesses steht die Lösung DATEV Haushaltsplanung. Die Planwerte erfassen Sie schnell und einfach über die Anwendung oder dezentral über das Zusatzmodul Web-Planung. Nach der Übergabe der Planwerte an die Lösung DATEV Mittelbewirtschaftung wird jede Ihrer Buchungen direkt beim Erfassen mit den verfügbaren Mitteln abgeglichen.

Die Anwendung ist vollständig in Ihren Finanzprozess integriert. Abschreibungen werden aus der Lösung DATEV Anlagenbuchführung abgerufen und übernommen, Finanzrechnungsbuchungen werden automatisch generiert. Das Haushaltsbuch sowie der Wirtschaftsplan lassen sich aus einem Guss und mit zahlreichen Auswertungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erstellen.

