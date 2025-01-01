Haushaltsplanung
- Aufbau einer Produkthierarchie und einer individuellen Dienststellen- und Budgethierarchie
- Zentrale als auch dezentrale Haushaltsplanung
- Planung von Investitionsmaßnahmen mit automatischer Anlage eines Auftrags zur Überwachung der Maßnahme und Planung des Abschreibungsvolumens
Beratung, Einrichtung, Schulung
Hinweis
Das DATEV-Consulting richtet die Software professionell für Sie ein und schult Ihre Anwender.
Inhalte
Beschreibung
Das Programm DATEV Haushaltsplanung ist ein Haushaltsplanungs- und Steuerungssystem, das sich speziell an die öffentliche Verwaltung richtet.
Es unterstützt durchgängig den gesamten Planungsprozess. Der Prozess lässt sich dabei von zentraler oder dezentraler Stelle auf Basis von Planberatungsständen planen. Dezentrale Planer können die Planungsdaten direkt im Programm DATEV Haushaltsplanung erfassen oder über Microsoft Excel in den Planungsprozess übergeben. Weiterhin können die dezentralen Planwerte über das Zusatzmodul Web-Planung erfasst werden. Durch die Aufbereitung des Haushaltsbuches mit Hilfe von Microsoft Word stehen weitere vielfältige Optionen zur Verfügung, mit dem das Haushaltsbuch nachbearbeitet werden kann.
Leistungen
Zentrale Verwaltung der Kostenstellen und Konten
Zentrale Rechteverwaltung der Dienststellen und deren Konto-Kostenstellen-Kombinationen
Verwaltung von Maßnahmen im Zuge der Haushaltsplanung
Zentrale Pflege der Orientierungsdaten zur Hinterlegung von Steigerungs- und Minderungsraten im Rahmen des Finanzplans
Erfassung von Produktbeschreibungen
Verwaltung mehrerer Planberatungsstände und deren Gegenüberstellung zum Abgleich von Über- und Unterschreitungen im Zuge der Haushaltsplanung
Planung auf Basis von Konten, Kostenstellen, Hierarchien, Auswertungszeilen oder Maßnahmen
Automatische Planung der Ein- und Auszahlungen auf Basis der hinterlegten Spiegelkonten
Schneller Wechsel zwischen den vorhandenen Hierarchien im Zuge der Planung
Anzeige des Gesamtergebnisses der Planung sowie der Vergleichswerte im Zuge der Planung
Erstellung von Haushaltsbüchern für alle angelegten Hierarchien
Anlage und Verwaltung mehrerer Haushaltsbuchstrukturen für die Ausgabe eines Haushaltsbuches sowohl zur verwaltungsinternen Nutzung als auch für die Politik
Optionale Darstellung auf Sachkontenebene
Optionale Steuerung der Ausgabe von geplanten Investitionsmaßnahmen
Speicherung der aufbereiteten Haushaltsbücher pro Planberatungsstand
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.