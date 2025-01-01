Das Programm DATEV Haushaltsplanung ist ein Haushaltsplanungs- und Steuerungssystem, das sich speziell an die öffentliche Verwaltung richtet.

Es unterstützt durchgängig den gesamten Planungsprozess. Der Prozess lässt sich dabei von zentraler oder dezentraler Stelle auf Basis von Planberatungsständen planen. Dezentrale Planer können die Planungsdaten direkt im Programm DATEV Haushaltsplanung erfassen oder über Microsoft Excel in den Planungsprozess übergeben. Weiterhin können die dezentralen Planwerte über das Zusatzmodul Web-Planung erfasst werden. Durch die Aufbereitung des Haushaltsbuches mit Hilfe von Microsoft Word stehen weitere vielfältige Optionen zur Verfügung, mit dem das Haushaltsbuch nachbearbeitet werden kann.