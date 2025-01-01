DATEV Students online: Lernfeld 2 - Buchführungsarbeiten durchführen - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
- inklusive Wegweiser mit Einsatzempfehlungen für Unterrichtende
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 2 "Buchführungsarbeiten durchführen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 1. Ausbildungsjahr Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen die Kompetenz, Buchführungsarbeiten durchzuführen, praxisnah aufzubauen.
In dem Zusatzprodukt enthalten ist zudem ein Wegweiser mit didaktischen Hinweisen zum Einsatz im Unterricht.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in sieben Lernsituationen gegliedert:
Betriebliche Abläufe und Prozesse im Unternehmen
Buchführung - Aufzeichnungen und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
Grundsätzlicher Ablauf eines Jahresabschlusses
Durchführung der Buchführung
Prüfen der Buchführung
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht
Prüfe dein Wissen
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 2 - Buchführungsarbeiten durchführen auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder