DATEV Students online: Lernfeld 8 - Gewinneinkünfte und weitere Überschusseinkünfte - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 8 "Gewinneinkünfte und weitere Überschusseinkünfte" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 2. Ausbildungsjahr Lehrkräfte bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, Gewinneinkünfte und weitere Überschusseinkünfte ermitteln, praxisnah aufzubauen.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in sieben Lernsituationen gegliedert:
- Steuerpflicht
- Übersicht Gewinneinkünfte
- Übersicht Überschusseinkünfte
- Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
- Arbeiten mit DATEV Einkommensteuer comfort
- Musterfall Susanne Sommer-Muster
- Nützliches Zusatzwissen über DATEV Einkommensteuer
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 30 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 8 - Gewinneinkünfte und weitere Überschusseinkünfte ermitteln auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder