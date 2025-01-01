Art.-Nr. 42637 | Bildungspartner-Angebot

DATEV Students online: Lernfeld 9 - Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer - Wegweiser

  • Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
  • Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 9 "Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.

Das Angebot soll im 3. Ausbildungsjahr Lehrkräfte bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, die zu zahlende Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zu ermitteln und die entsprechenden Steuererklärungen zu erstellen, praxisnah aufzubauen.

Inhalte

Behandelte Themen

Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in zwölf Lernsituationen gegliedert:

  • Grundlagen der Gewerbesteuer

  • Die Besteuerungsgrundlage für die Berechnung der Gewerbesteuer ermitteln und den Gewerbersteuermessbetrag berechnen

  • Die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer vornehmen

  • Die Gewerbesteuerzerlegung durchführen

  • Die Gewerbesteuerrückstellung bilden und buchen

  • Die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die tarifliche Einkommensteuer gem. § 35 EStG vornehmen

  • Die Gewerbesteuererklärung mit Zerlegungserklärung erstellen

  • Die Grundlagen der Körperschaftsteuer

  • Das körperschaftsteuerliche Einkommen ermitteln

  • Körperschaftsteuertarif und Körperschaftsteuerrückstellung

  • Gewerbesteuerberechnung bei Kapitalgesellschaften

  • Besteuerung von Gewinnausschüttungen auf Gesellschafterebene

Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 60 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.

E-Learning auf DATEV Students online

Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 9 - Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ermitteln auf DATEV Students online.

Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder

