DATEV Students online: Lernfeld 9 - Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 9 "Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 3. Ausbildungsjahr Lehrkräfte bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, die zu zahlende Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zu ermitteln und die entsprechenden Steuererklärungen zu erstellen, praxisnah aufzubauen.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in zwölf Lernsituationen gegliedert:
Grundlagen der Gewerbesteuer
Die Besteuerungsgrundlage für die Berechnung der Gewerbesteuer ermitteln und den Gewerbersteuermessbetrag berechnen
Die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer vornehmen
Die Gewerbesteuerzerlegung durchführen
Die Gewerbesteuerrückstellung bilden und buchen
Die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die tarifliche Einkommensteuer gem. § 35 EStG vornehmen
Die Gewerbesteuererklärung mit Zerlegungserklärung erstellen
Die Grundlagen der Körperschaftsteuer
Das körperschaftsteuerliche Einkommen ermitteln
Körperschaftsteuertarif und Körperschaftsteuerrückstellung
Gewerbesteuerberechnung bei Kapitalgesellschaften
Besteuerung von Gewinnausschüttungen auf Gesellschafterebene
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 60 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 9 - Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ermitteln auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder