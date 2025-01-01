DATEV Students online: Lernfeld 6 - Grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 6 "Grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 2. Ausbildungsjahr Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, umsatzsteuerrechtliche grenzüberschreitende Sachverhalte zu erfassen und Umsatzsteuererklärungen zu erstellen, praxisnah aufzubauen.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in zehn Lernsituationen gegliedert:
- Steuerbarkeit und Steuerpflicht grenzüberschreitender Lieferungen beurteilen und erfassen
- Steuerbarkeit und Steuerpflicht grenzüberschreitender sonstiger Leistungen beurteilen und erfassen
- Steuerbare Einfuhr
- Steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb
- Entstehung der Umsatzsteuer und die Steuerschuldnerschaft beurteilen
- Besteuerungsverfahren der Umsatzsteuer kennenlernen
- Differenzbesteuerung nach § 25a UStG
- Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG
- Erstellung der Umsatzsteuerjahreserklärung 2024 planen und durchführen
- Erfassen des Musterfalls mit den DATEV-Programmen
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 30 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 6 - Grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen auf DATEV Students online.
