DATEV Students online: Lernfeld 5 - Arbeitsentgelte berechnen und buchen - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
- inklusive Wegweiser mit Einsatzempfehlungen für Unterrichtende
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 5 "Arbeitsentgelte berechnen und buchen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 2. Ausbildungsjahr Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz Arbeitsentgelte zu berechnen und zu buchen, praxisnah aufzubauen.
In diesem Zusatzprodukt enthalten ist zudem ein Wegweiser mit didaktischen Hinweisen zum Einsatz im Unterricht.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in vier Lernsituationen gegliedert:
- Grundlagen im Bereich der Entgeltabrechnung
- Besonderheiten im Bereich der Entgeltabrechnung
- Arbeiten mit DATEV Lohn und Gehalt
- Musterfall Baltasar Muster KG
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 30 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 5 - Arbeitsentgelte berechnen und buchen auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder