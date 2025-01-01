Art.-Nr. 42548 | Bildungspartner-Angebot

DATEV Students online: Lernfeld 4 - Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten - Wegweiser

  • Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
  • Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
  • inklusive Wegweiser mit Einsatzempfehlungen für Unterrichtende
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Übersicht

Hier finden Sie die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 4 "Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.

Das Angebot soll im 1. Ausbildungsjahr Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, die Einkommensteuer von Beschäftigten zu ermitteln und die Einkommensteuererklärungen zu erstellen, praxisnah aufzubauen.

In dem Zusatzprodukt enthalten ist zudem ein Wegweiser mit didaktischen Hinweisen zum Einsatz im Unterricht.

Inhalte

Behandelte Themen

Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in neun Lernsituationen gegliedert:

  • Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

  • Sonderausgaben

  • Außergewöhnliche Belastungen

  • Berücksichtigung von Kindern

  • Erstellen einer Steuererklärung anhand steuerrelevanter Unterlagen

  • Erstellen einer Steuererklärung mit DATEV Einkommensteuer

  • Prüfen der Steuererklärung

  • Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung

  • Zusatzwissen DATEV

E-Learning auf DATEV Students online

Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 4 - Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen auf DATEV Students online.

Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder

Preise

Art.-Nr. 42548 | Bildungspartner-Angebot

DATEV Students online: Lernfeld 4 - Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten - Wegweiser

Einmalig
0,00 €
Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42547

DATEV Students online: Lernfeld 2 - Buchführungsarbeiten durchführen - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42545

DATEV Students online: Lernfeld 3 - Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42548

DATEV Students online: Lernfeld 4 - Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42584

DATEV Students online: Lernfeld 5 - Arbeitsentgelte berechnen und buchen - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42585

DATEV Students online: Lernfeld 6 - Grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42586

DATEV Students online: Lernfeld 7 - Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen erfassen - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42587

DATEV Students online: Lernfeld 8 - Gewinneinkünfte und weitere Überschusseinkünfte - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42637

DATEV Students online: Lernfeld 9 - Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer - Wegweiser
Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 42639

DATEV Students online: Lernfeld 11 - Verwaltungsakte, Rechtsbehelfe, Anträge vorbereiten - Wegweiser