DATEV Students online: Lernfeld 4 - Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
- inklusive Wegweiser mit Einsatzempfehlungen für Unterrichtende
Übersicht
Hier finden Sie die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 4 "Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 1. Ausbildungsjahr Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, die Einkommensteuer von Beschäftigten zu ermitteln und die Einkommensteuererklärungen zu erstellen, praxisnah aufzubauen.
In dem Zusatzprodukt enthalten ist zudem ein Wegweiser mit didaktischen Hinweisen zum Einsatz im Unterricht.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in neun Lernsituationen gegliedert:
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Sonderausgaben
Außergewöhnliche Belastungen
Berücksichtigung von Kindern
Erstellen einer Steuererklärung anhand steuerrelevanter Unterlagen
Erstellen einer Steuererklärung mit DATEV Einkommensteuer
Prüfen der Steuererklärung
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
Zusatzwissen DATEV
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 4 - Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder