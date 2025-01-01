DATEV Students online: Lernfeld 11 - Verwaltungsakte, Rechtsbehelfe, Anträge vorbereiten - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 11 "Verwaltungsakte, Rechtsbehelfe, Anträge vorbereiten" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 3. Ausbildungsjahr Lehrkräfte bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, Verwaltungsakten zu prüfen und Maßnahmen zur Sicherung der Ansprüche ihrer Mandantinnen und Mandanten einzuleiten, praxisnah aufzubauen.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in zwölf Lernsituationen gegliedert:
- Was versteht man unter „Steuern“, wer ist betroffen und wo ist das alles geregelt?
- Welches Finanzamt ist für meine Mandanten zuständig? Wofür ist das Finanzamt zuständig?
- Wie werden meine Steuern ermittelt? Welche Rechte und Pflichten hat mein Mandant im Ermittlungsverfahren?
- Wie sieht eine korrekte Steuererklärung aus?
- Wie kann ich mit dem Finanzamt kommunizieren?
- Was bedeutet "Gesonderte (und einheitliche) Feststellung"?
- Unbedingt beachten – Fristen und Termine
- Was ist ein Verwaltungsakt und welche Auswirkungen hat er im Festsetzungsverfahren?
- Rechtsschutz für den Steuerpflichtigen – was tun bei fehlerhaften Steuerbescheiden?
- Wie läuft die Erhebung von Steuern?
- Wenn man nicht zahlen kann oder will – der Vollstrecker
- Rechtsfolgen möglicher Gesetzesverstöße?
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 60 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 11 - Verwaltungsakte prüfen, Rechtsbehelfe und Anträge vorbereiten auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder