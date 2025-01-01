DATEV Students online: Lernfeld 7 - Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen erfassen - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
- inklusive Wegweiser mit Einsatzempfehlungen für Unterrichtende
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 7 "Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen erfassen" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz praxisnah aufzubauen, die Beschaffung, Abschreibung und den Verkauf von Anlagevermögen unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu buchen.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in drei Lernsituationen gegliedert:
-
Gewinnauswirkung bei der Beschaffung und Verkauf von Anlagegütern
-
Arbeiten mit DATEV Anlagenbuchführung
-
Musterfall Erik Muster EÜR
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 30 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 7 - Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen erfassen auf DATEV Students online.
