DATEV Students online: Lernfeld 3 - Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
- inklusive Wegweiser mit Einsatzempfehlungen für Unterrichtende
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online zum Lernfeld 3 "Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 1. Ausbildungsjahr Lehrpersonal bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen die Kompetenz, umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte zu erfassen und Umsatzsteuererklärungen zu erstellen, praxisnah aufzubauen.
In dem Zusatzprodukt enthalten ist zudem ein Wegweiser mit didaktischen Hinweisen zum Einsatz im Unterricht.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in acht Lernsituationen gegliedert:
- Überblick: Mandant und System der Umsatzsteuer
- Die Struktur des Umsatzsteuergesetzes erfassen
- Entgeltliche Leistungen
- Unentgeltliche Leistungen
- Ordnungsgemäße Rechnung
- Vorsteuerabzug und Umsatzsteuer-Zahllast
- Erstellen der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Besteuerungsverfahren
- Umsatzsteuererklärung (UStE)
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 30 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
E-Learning auf DATEV Students online
Die Lösungen sind für den Kurs Lernfeld 3 - Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten auf DATEV Students online.
Den Paketkurs zu allen Angeboten zu den Lernfeldern finden Sie hier: DATEV-Unterstützungsangebot für die Lernfelder