Art.-Nr. 42691 |
Bildungspartner-Angebot
Lernreise für Berufsschulen in der DATEV-Bildungspartnerschaft

  • Interaktive PDF-Datei
  • Zielgruppenspezifisches Angebot für Berufsschulen
  • Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 08/2025
Format PDF
Download

Inhalte

Beschreibung

Die Lernreisen (PDF) dienen dazu die Qualifizierungswege im Rahmen der DATEV-Bildungspartnerschaft darzustellen. Sie stellen in schematisierter Form den Werdegang vom Beginn der jeweiligen Bildungsmaßnahme mit DATEV bis zu deren erfolgreichem Abschluss dar.

Als klickbares PDF springen Sie direkt zum jeweiligen Angebot. So behalten Sie den Überblick und sparen Zeit.

Preise

