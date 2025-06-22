Das Zertifikat ist ein aus mehreren Modulen bestehendes Schulungsangebot insbesondere für Freie Bildungsträger, um theoretische Branchen- und praktische Softwarekenntnisse zu vermitteln.

Mit dem Zertifikat bescheinigt DATEV den Inhabern geprüfte und bundesweit vergleichbare Kenntnisse in der Personalwirtschaft, die die aktuellen Anforderungen des Marktes abdecken.

Absolventen können mit dem Zertifikat sowohl in Kanzleien als auch in Unternehmen punkten.