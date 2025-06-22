Kosten
Das Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung ist ein für Bildungspartner kostenpflichtiges Angebot. DATEV berechnet dem Bildungspartner 125 EUR, zzgl. USt. pro Prüfung und Teilnehmer. Der gleiche Betrag gilt für jede zu wiederholende Prüfung.
Prüfung
Das Zertifikat schließt mit einer bundeseinheitlichen Prüfung ab.
DATEV stellt dabei sowohl die Inhalte als auch die technische Plattform.
Der Bildungspartner benennt die Teilnehmer und setzt organisatorisch um. Dafür ist eine einmalige Registrierung auf der Prüfungsplattform DATEV Zertifizierungen online nötig.
Die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung gilt als bestanden, sofern der Prüfling 61 Prozent der Maximalpunktzahl erreicht. Besonders hohe Punktezahlen werden mit dem Prädikat Gut (70% - < 81%) und Sehr gut (81% - 100%) ausgezeichnet.
Hinweise für Unterrichtende
Sind Sie als (freier) Dozent bei einer Bildungseinrichtung tätig, an welcher das Zertifikat-Anwender Finanzbuchführung noch nicht angeboten wird, können sie dort die Einführung des Zertifikats mit Ihrem Know-How als Experte unterstützen und begleiten.
Gleichen Sie dazu zunächst Ihre bisher vermittelten Kursinhalte mit dem Lernzielkatalog des Zertifikats ab und modifizieren Sie Ihre Inhalte bei Bedarf. Oder entscheiden Sie sich dafür, den Musterfall Glaser Leu FIBU/JAHR zu nutzen. Anschließend können Sie gemeinsam mit den verantwortlichen Ansprechpartnern an Ihrem Institut die Möglichkeit besprechen, das Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung anzubieten.
Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft des Instituts in der DATEV-Bildungspartnerschaft.
Produktinformation
