Kosten
Der DATEV-Führerschein ist ein Angebot exklusiv von Hochschulen der DATEV-Bildungspartnerschaft. Für diese ist er kostenfrei.
Prüfung
Das Zertifikat schließt mit einer bundeseinheitlichen Prüfung ab.
DATEV stellt dabei sowohl die Inhalte als auch die technische Plattform.
Der Bildungspartner benennt die Teilnehmer und setzt organisatorisch um. Dafür ist eine einmalige Registrierung auf der Prüfungsplattform DATEV Zertifizierungen online nötig.
Die Online-Prüfung zum DATEV-Führerschein gilt als bestanden, sofern der Prüfling 61 Prozent der Maximalpunktzahl erreicht. Besonders hohe Punktezahlen werden mit dem Prädikat Gut (70% - < 81%) und Sehr gut (81% - 100%) ausgezeichnet.
Hinweise für Unterrichtende
Die Module des DATEV-Führerscheins sind nicht aufeinander folgend, die zeitliche Abfolge lässt sich dem Organisationsplan Ihrer Hochschule anpassen.
Um die Lernziele zu erreichen, werden die Inhalte je nach Modul als E-Learning-Einheit im Selbststudium vermittelt oder durch Professoren und Dozenten der Hochschule.