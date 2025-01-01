  • Stets aktueller Content

    Sie können auf vorbereitete Schulungsunterlagen und E-Learnings für Präsenz- und Selbstlernphasen zugreifen.

  • Prüfungsfragen und -bewertung durch DATEV

    Sie müssen lediglich die Prüfungsteilnehmer anmelden und Prüfungsraum bzw. -termin organisieren. Die Prüfungsfragen und -bewertung übernimmt DATEV.

  • Flexibilität

    Sie sind völlig frei in der Ausgestaltung von Vorlesung und Seminar, um das in der Prüfung erforderliche Wissen zu vermitteln.

  • Offizielles DATEV-Zertifikat

    Ihre Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhalten ein offizielles DATEV-Zertifikat.

  • Wettbewerbsvorteil

    Als Anbieter des Zertifikats DATEV-Anwender Lohn und Gehalt heben Sie sich von anderen Bildungsanbietern ab und machen dies sichtbar.

Kosten

Der DATEV-Führerschein ist ein Angebot exklusiv von Hochschulen der DATEV-Bildungspartnerschaft. Für diese ist er kostenfrei.

Prüfung

Das Zertifikat schließt mit einer bundeseinheitlichen Prüfung ab.

DATEV stellt dabei sowohl die Inhalte als auch die technische Plattform.

Der Bildungspartner benennt die Teilnehmer und setzt organisatorisch um. Dafür ist eine einmalige Registrierung auf der Prüfungsplattform DATEV Zertifizierungen online nötig.

Die Online-Prüfung zum DATEV-Führerschein gilt als bestanden, sofern der Prüfling 61 Prozent der Maximalpunktzahl erreicht. Besonders hohe Punktezahlen werden mit dem Prädikat Gut (70% - < 81%) und Sehr gut (81% - 100%) ausgezeichnet.

Hinweise für Unterrichtende

Die Module des DATEV-Führerscheins sind nicht aufeinander folgend, die zeitliche Abfolge lässt sich dem Organisationsplan Ihrer Hochschule anpassen.

Um die Lernziele zu erreichen, werden die Inhalte je nach Modul als E-Learning-Einheit im Selbststudium vermittelt oder durch Professoren und Dozenten der Hochschule.

