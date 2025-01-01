Das Zertifikat schließt mit einer bundeseinheitlichen Prüfung ab.

DATEV stellt dabei sowohl die Inhalte als auch die technische Plattform.

Der Bildungspartner benennt die Teilnehmer und setzt organisatorisch um. Dafür ist eine einmalige Registrierung auf der Prüfungsplattform DATEV Zertifizierungen online nötig.

Die Online-Prüfung zum DATEV-Führerschein gilt als bestanden, sofern der Prüfling 61 Prozent der Maximalpunktzahl erreicht. Besonders hohe Punktezahlen werden mit dem Prädikat Gut (70% - < 81%) und Sehr gut (81% - 100%) ausgezeichnet.