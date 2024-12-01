Art.-Nr. 42563 | Bildungspartner-Angebot
Kurzbroschüre der DATEV-Partnerschaft für Bildung
- Für DATEV-Bildungspartner
- Überblick über unser Gesamtangebot
- PDF stets aktuell
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Kurzinfo
Stand 12/2024
Format PDF
Inhalte
Beschreibung
Welche Möglichkeiten bietet die DATEV-Partnerschaft für Bildung? Diese Kurzbroschüre gibt einen Überblick über das Portfolio, das DATEV-Bildungspartnern zur Verfügung steht.
Außerdem erfahren Sie, wie Sie DATEV-Bildungspartner werden können.
In der Broschüre bekommen Sie Informationen zu folgenden Themen:
- Software und Plattformen
- Lehr- und Lernmedien
- Information und Kommunikation
- Service und Beratung
- Wissen und Weiterbildung
- Bildungspartnernummer
- Bildungspartner-Label
- DATEV-Shop und Login
Preise
