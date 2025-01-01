Mit dem Summarizer können Sie eingefügte Texte oder Dateien mit einer Länge von bis zu max. 1000 Seiten in den Formaten PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF mit einem Knopfdruck zusammenfassen lassen. Je nach Prompt ändern Sie dabei den Fokus und den Stil der Zusammenfassung – von einer leicht verständlichen Inhaltsangabe bis hin zum Management Summary.