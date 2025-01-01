In der KI-Werkstatt gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Berufsstandes. Hier haben Sie - unsere DATEV Mitglieder - die Möglichkeit, generative künstliche Intelligenz anhand von Prototypen zu testen und eigene Ideen und Wünsche einzubringen.
Gestalten Sie die Zukunft mit – in der DATEV KI-Werkstatt
Wir laden Sie ein, die Welt der Künstlichen Intelligenz hautnah zu erleben. In der KI-Werkstatt haben Sie die Gelegenheit, anhand von Prototypen die Möglichkeiten generativer KI in einem geschützten Umfeld von DATEV zu testen. Unser Ansatz ist es, mit niederschwelligen und einfachen Anwendungsfällen zu beginnen. So können wir gemeinsam entdecken, wie und wo generative KI im Kanzleialltag sinnvoll unterstützen kann. Ihr Feedback ist für uns besonders wichtig. Wir möchten Sie ermutigen, sich aktiv einzubringen und mit uns zusammenzuarbeiten, um die Anwendungen der KI-Werkstatt kontinuierlich zu verbessern und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Die Plattform kann kostenfrei genutzt werden. Eine Anmeldung per SmartCard oder SmartLogin ist erforderlich.
Entdecken, testen, mitgestalten – das erwartet Sie in der KI-Werkstatt
DATEV GPT
Mit DATEV-GPT stellen wir Ihnen über die KI-Werkstatt die Grundfunktionalitäten der GPT-Technologie in einer von DATEV geschützten Umgebung zur Verfügung.
Der Prototyp ermöglicht die Verarbeitung personenbezogener und sensibler Daten unter Einhaltung strenger Datenschutz- und Sicherheitsstandards (Das entsprechende Bestellrecht muss kanzleiseitig freigegeben sein). DATEV GPT kann außerdem über die angebundene Internetrecherche auf aktuelles Weltwissen zugreifen. Zudem enthält DATEV GPT fachspezifische Erweiterungen, wie zum Beispiel die Integration von DATEV LEXchat, MyDATEV Kanzlei (lizenzpflichtig) oder den DATEV Service-Assistenten.
Im Prototyp sind bereits erste DATEV-Anwendungen integriert – damit lassen sich zentrale Funktionen des künftigen DATEV Copilot bereits heute im DATEV GPT testen.
Neu: Eigene Prompts lassen sich nun direkt im Chat speichern, sodass sie nicht verloren gehen. Die weitere Bearbeitung, Kategorisierung und das Teilen erfolgt über die entsprechende Erweiterung. Zusätzlich stehen vorgefertigte Prompts zur Verfügung – zur direkten Nutzung oder als Inspiration.
Prompts können auf Wunsch kanzleiweit – auch standortübergreifend – geteilt werden. Die Freigabe erfolgt aktiv durch die erstellende Person, inklusive Klarnamenanzeige.
Summarizer
Mit dem Summarizer können Sie eingefügte Texte oder Dateien mit einer Länge von bis zu max. 1000 Seiten in den Formaten PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF mit einem Knopfdruck zusammenfassen lassen. Je nach Prompt ändern Sie dabei den Fokus und den Stil der Zusammenfassung – von einer leicht verständlichen Inhaltsangabe bis hin zum Management Summary.
Prompt-Generator
Der Prompt-Generator unterstützt Sie bei der Erstellung von KI-Prompts und optimiert dadurch die Qualität der Ergebnisse. Über die Benutzeroberfläche können mit wenigen Klicks und ohne Vorkenntnisse präzise Prompts erstellt werden. Die Ergebnisse können dann entsprechend weiterverwendet werden.
Kurzberatung online-Assistent
Der Kurzberatung online-Assistent berät Sie individuell zu ausgewählten Online-Beratungen. Er begleitet Sie durch das Beratungsgespräch im Chat.
Aktuell stehen folgende Online-Beratungen zur Verfügung:
- Funktionen und Vorteile von DATEV-SmartIT
- Einstiegsberatung DATEV Unternehmen online
- Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt
- Einrichtung DATEV Kosten in EO classic
DATEV Kunden-Assistent
Mit dem DATEV Kunden-Assistent können Sie Ihre Fragen zu DATEV DMS beantworten lassen.
Von den Vorteilen des Produkts, Fragen zur Einführung bis hin zu Beratung und Schulung. Er beantwortet Ihre Fragen, leitet Sie bei Bedarf an die richtige Stelle weiter oder übernimmt für Sie die Bestellung.
In Zukunft soll der DATEV Kunden-Assistent rund um die Uhr bei allen DATEV-Produkten weiterhelfen können.
Vom Prototyp zum Produkt
Die Prototypen in der KI-Werkstatt sind quasi nur eine Vorstufe zum Produkt. Ergibt die Resonanz und das Feedback der Mitglieder, dass der Prototyp sie in ihrem Kanzleialltag unterstützt, ändert sich der Status vom Prototyp hin zu „In Pilotierung“ und gegebenenfalls zu „Produkt“. So sind beispielsweise der Einspruchsgenerator und LEXchat bereits als Produkte verfügbar.
Die DATEV KI-Werkstatt
Einige Prototypen in der DATEV KI-Werkstatt nutzen die Microsoft Azure Open AI Services. Die Inputs der User werden als Anfrage durch das DATEV Cloud Native Rechenzentrum an Microsoft Azure gesendet, dort temporär verarbeitet und als Antwort an das DATEV Cloud Native Rechenzentrum zurück gesendet. Es erfolgt keine persistente Speicherung von personenbezogenen Daten bei Azure. Die über Microsoft Azure verarbeiteten Daten werden nicht an OpenAI weitergegeben auch nicht zum Training der Modelle genutzt.
