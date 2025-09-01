Die Kanzlei KONLUS hat ihre Prozesse früh automatisiert. Schrittweise kamen dann KI-Anwendungen hinzu. „Unsere Möglichkeiten sind aber noch lange nicht ausgeschöpft“, sagt Neu. Er beobachte, wie sich die KI ständig verbessere und ihre Datenbasis vergrößere. Derzeit vergleicht er ihre Möglichkeiten noch mit einem Assistenten im ersten Berufsjahr, der vor allem Routinearbeiten übernimmt. Anspruchsvollere Aufgaben zeichnen sich jedoch schon ab. Wer ein Unternehmen prüft, muss oft Tausende von Buchungen kontrollieren. „Die dafür nötigen Stichproben kann bereits heute ein spezieller Algorithmus übernehmen“, sagt Neu. Das Tool sucht gezielt Beträge heraus, die Anomalien aufweisen – weil sie zum Beispiel zu hoch sind oder ihre Art erheblich von den bisherigen Buchungen desselben Kontos abweicht. Auf diese Weise lässt sich viel Zeit sparen. „Das gibt uns den Freiraum, unsere Mandanten noch besser zu betreuen.“

Neu erinnert daran, dass die meisten Wirtschaftsprüfer heute nicht mehr nur auf die Zahlen schauen, sondern auch die Prozesse ihrer Kunden und deren IT-Systeme im Auge haben. „Wir prüfen, welche Kontrollen die KI unserer Mandanten bereits ausführt und ob sie zuverlässig arbeitet.“ Eine neue Facette des Berufs, die es früher nicht gab.

Der Einsatz von KI ist hilfreich, befreit aber Berufsträger nicht davon, die Ergebnisse sorgfältig zu prüfen. Für den Steuerberater Wolfgang Fischer von der Kanzlei Juhn Partner trifft das insbesondere auf die Gestaltungsberatung zu, in der es vor allem um die Frage geht, wie sich die Steuerlast eines Unternehmens optimieren lässt. Betrieb aufspalten? Ins Ausland gehen? Eine Holding gründen?

Geeignete KI-Programme, wie sie auch DATEV anbietet, geben zwar Antworten. „Als Berufsträger muss ich aber alles prüfen und einiges selbst nachrecherchieren“, sagt Fischer. Dafür liefert die KI nach wenigen Sekunden eine erste Bewertung. „Früher hätte bei uns ein Assistent einen Großteil dieser Aufgabe übernommen und deutlich mehr Zeit benötigt. Dafür ist der Zeiteinsatz eines Berufsträgers in diesem Prozess wiederum höher als früher.“ Grundsätzlich kann dies dazu führen, dass die Mandanteninformationen viel schneller verschickt werden, was weniger Kosten verursacht. Eine Win-win-Situation für Kanzlei und Mandant.

Fischer ist überzeugt, dass jede zukunftsorientierte Kanzlei KI einsetzen muss. Er hält eine Kettenreaktion für wahrscheinlich: Da immer mehr Kanzleien KI nutzen und damit ihre Kosten senken, müssen andere es auch tun, da sie sonst im Wettbewerb abgehängt werden. Dringend geboten ist ein festes Regelwerk für die KI-Nutzung. Fischer verwendet in seiner Kanzlei eine Präsentation, die den Mitarbeitern sowohl die wirtschaftliche Bedeutung als auch die Einsatzmöglichkeiten der Anwendungen nahebringt. Erklärt werden darin auch die Prompts, die Handlungsanweisungen für den Algorithmus. Jeder, der ChatGPT ausprobiert hat, weiß, wie wichtig es ist, eine schlüssige Logik und die richtigen Begriffe bei der Abfrage zu wählen. Das erhöht die Chance, eine brauchbare Antwort zu bekommen.