Wenn es um künstliche Intelligenz geht, denken viele an ChatGPT, an Maschinen, die Texte schreiben oder Gesichter erkennen. Dr. Léa Steinacker, Innovationsforscherin und KI-Kommunikatorin, blickt tiefer und weiter. Auf dem DATEV-Kongress nimmt sie ihr Publikum mit auf eine Zeitreise: von den frühen KI-Träumen in antiken Texten über Ada Lovelace, die erste Programmiererin der Geschichte, bis zu heutigen Agentensystemen, die Aufgaben eigenständig ausführen.

Ihr Plädoyer: Wir brauchen keine Angst vor Maschinen, sondern ein neues Selbstverständnis im Umgang mit ihnen. Steinacker nennt das Co-Intelligenz – eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, bei der beide ihre Stärken einbringen. „KI ist kein Zauberwesen“, sagt sie, „sondern eine statistische Wahrscheinlichkeitsmaschine.“ Genau das eröffne neue Möglichkeiten: Systeme, die uns bei komplexen Entscheidungen unterstützen, die Muster in Daten erkennen oder sogar neue Ideen generieren, etwa in der medizinischen Forschung oder bei der Produktentwicklung.

Doch Steinacker warnt auch vor blinder Technikgläubigkeit. Ihre zentrale Botschaft lautet: Nur wer versteht, wie KI funktioniert, kann sie sinnvoll einsetzen. Die Technologie sei weder neutral noch objektiv. Sie beruhe auf Trainingsdaten – und damit auch auf menschlichen Vorurteilen. „Deshalb müssen wir lernen, kritisch zu hinterfragen, was uns die Maschine liefert – und wann unsere eigene Urteilskraft gefragt ist.“

Steinacker zeigt eindrucksvoll, wie KI-Systeme bereits heute Arbeitsprozesse unterstützen können – etwa bei der Textgenerierung, Datenanalyse oder Mandatsvorbereitung. Dabei gehe es nicht um Automatisierung um jeden Preis, sondern um intelligente Assistenz. Wer diese Tools richtig einsetzt, steigert nicht nur die Effizienz, sondern gewinnt auch Freiraum für komplexere Aufgaben.

Ihr Fazit: Die Zukunft gehört nicht der künstlichen Intelligenz allein – sondern der klugen Verbindung von Technik und Menschlichkeit.