AI Act - grundlegende KI-Kompetenz aufbauen
- Der AI Act im Überblick
- Grundlagen zu Künstlicher Intelligenz (KI)
- Praxisbeispiele für den Einsatz von KI
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Seit Februar 2025 müssen Anbieter und Betreiber von KI-Systemen nach Artikel 4 des EU AI Act sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über ausreichende KI-Kenntnisse verfügen. Dieses Lernvideo vermittelt das nötige Grundlagenwissen und Verständnis, um KI-Systeme sachkundig zu nutzen und deren Chancen sowie Risiken kompetent einzuschätzen - so bereiten Sie Ihre Kanzlei optimal auf diese neue Herausforderung vor!
Themen
-
KI-Einsatz und Verantwortung
-
Grundlagen zu Künstlicher Intelligenz
-
Digitale Verantwortung bei KI-Systemen
-
Beispiele und Reflexion
-
Prädiktive KI - Personal Benchmark online
-
Generative KI - DATEV GPT
-
KI als dynamisches (Lern-)Feld
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Susanna Wolf
Mitarbeiterin der DATEV eG
Dr. Matthias Dorner
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.