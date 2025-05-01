Art.-Nr. 77606 | Lernvideo (Vortrag)

AI Act - grundlegende KI-Kompetenz aufbauen

Erfüllen Sie die grundlegenden Schulungsanforderungen des AI Act und schaffen Sie die Basis für den sicheren Umgang mit KI in Ihrer Kanzlei.
  • Der AI Act im Überblick
  • Grundlagen zu Künstlicher Intelligenz (KI)
  • Praxisbeispiele für den Einsatz von KI
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Hinweis Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.2025 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Act nach.
Dauer ca. 0,5 Std.
Stand 05/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Inhalte

Beschreibung

Seit Februar 2025 müssen Anbieter und Betreiber von KI-Systemen nach Artikel 4 des EU AI Act sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über ausreichende KI-Kenntnisse verfügen. Dieses Lernvideo vermittelt das nötige Grundlagenwissen und Verständnis, um KI-Systeme sachkundig zu nutzen und deren Chancen sowie Risiken kompetent einzuschätzen - so bereiten Sie Ihre Kanzlei optimal auf diese neue Herausforderung vor!

Themen

  • KI-Einsatz und Verantwortung

  • Grundlagen zu Künstlicher Intelligenz

  • Digitale Verantwortung bei KI-Systemen

  • Beispiele und Reflexion

  • Prädiktive KI - Personal Benchmark online

  • Generative KI - DATEV GPT

  • KI als dynamisches (Lern-)Feld

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Susanna Wolf

Susanna Wolf

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Dr. Matthias Dorner

Dr. Matthias Dorner

Mitarbeiter der DATEV eG

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Preise

