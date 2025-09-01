Es ist 18:38 Uhr an einem Mittwochabend. Ein Kanzleimitarbeiter sitzt an seinem Schreibtisch und blickt auf einen Hinweis in DATEV Unternehmen online – einem Cloud-Produkt, das er täglich nutzt. Die Lohnabrechnung muss raus, doch ein technisches Detail wirft Fragen auf. Keine Panik – denn er weiß: Hilfe ist nur einen Klick entfernt.

Er öffnet den DATEV Service-Assistenten direkt in der Anwendung. Der virtuelle Helfer analysiert die Anfrage in Sekunden, schlägt eine passende Lösung vor – und zeigt gleich das richtige Hilfe-Dokument dazu an. Kurz darauf ist das Problem gelöst. Kein Warten, kein Telefonat, keine Unterbrechung im Arbeitsfluss.

Was nach Zukunft klingt, ist bei DATEV längst Realität. Und mehr noch: Es ist Teil einer neuen Servicekultur, die technologische Innovation und persönliche Nähe verbindet – mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden in der neuen Cloud-Welt bestmöglich zu begleiten.