EU AI Act: Künstliche Intelligenz im Unternehmen
- EU AI Act
- Was beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zu beachten ist
- Umgang mit Künstlicher Intelligenz als Compliance-Thema
Erscheinungstermin: November 2024
Beschreibung
Die technischen Möglichkeiten und Einsatzbereiche Künstlicher Intelligenz („KI“ oder in englischer Sprache „AI“) entwickeln sich rasant. Unternehmen integrieren KI zunehmend in ihre Arbeitsabläufe, wobei KI Aufgaben unterstützt, vorbereitet und teilweise vollständig übernimmt, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden.
KI verwaltet, plant, führt aus - alle Unternehmen müssen sich daher mit den Potentialen und Anwendungen von KI auseinandersetzen: Was hält die KI für die eigenen Geschäftsprozesse bereit, wie nutzt der Wettbewerber diese und wo liegen weitere Einsatzmöglichkeiten?
Der Einsatz künstlicher Intelligenz war bislang weitgehend ungeregelt. Nun haben die EU-Länder im Mai 2024 den sog. EU AI Act verabschiedet und beschlossen. Dieser gilt als das erste weltweite KI-Gesetz und ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, 24 Monate nach dem Inkrafttreten auch von Unternehmen anzuwenden.
Jedes Unternehmen muss sich die folgenden Fragen stellen: Was regelt die EU-Verordnung für den Einsatz von KI im Unternehmen? Gibt es Arten von KI, die verboten sind oder die Regeln unterliegen? Welche Regelungen gelten für mein Unternehmen und wie stellt man deren Einhaltung sicher?
Dabei ist der Einsatz von KI ein Compliance-Thema, Regeln des EU Acts und weitere gesetzliche Regelungen sind zu beachten und einzuhalten, Mitarbeiter sind zu schulen, Dokumentationspflichten einzuhalten. In einigen Fällen ist der Einsatz von KI sogar verboten.
Das Kompaktwissen gibt Ihnen einen Überblick zum EU AI Act und behandelt erste Fragestellungen rund um den Einsatz von KI vor dem Hintergrund der genannten Verordnung. Es beschreibt die maßgeblichen Regelungen und beleuchtet mögliche Haftungstatbestände. Steuerberater und Steuerberaterinnen und deren betreute Unternehmen sollten sich rechtzeitig mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autoren
Dr. Stefan Lode
Rechtsanwalt, Wirtschafts-Mediator
Dr. jur. Stefan Lode leitet als Partner der Kanzlei WiTreu Legal - Rechtsanwälte Partnerschaft mbB das Büro Düsseldorf. Er berät und vertritt Unternehmen im Wirtschaftsrecht, bei der Internationalisierung und Geschäftserweiterung, im Wirtschaftsstrafrecht & Compliance. Er arbeitete in verschiedenen, zum Teil US-amerikanischen Kanzleien. Von 2005 bis etwa 2015 war er als Führungskraft in der Geschäftsleitung zweier Medienkonzerne im Bereich Marketing & Vertrieb und Development tätig, hat eigene Unternehmen mitgegründet und andere als Unternehmensberater begleitet. Neben der juristischen Expertise hat er so auch Erfahrungen in der Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung gesammelt.
Michael Heinze
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Michael Heinze ist Partner im Kölner Büro der Kanzlei BridgehouseLaw. Er ist im Bereich Corporate/Gesellschaftsrecht tätig und unterstützt Unternehmen und Start-Ups in den Bereichen des Zivil- und Wirtschaftsrechts und der Compliance. Insbesondere berät er im Rahmen von Gründungen, Umstrukturierungen sowie bei M&A-Transaktionen. Er begleitet Unternehmen zudem bei der Implementierung digitaler Prozesse und der Umsetzung von Strategien zur Unternehmensoptimierung durch neue Technologien. Bei der Integration von künstlicher Intelligenz in die Geschäftsabläufe stellt er auch die Einbindung rechtlicher Vorgaben in das Compliance Management System sicher.
Details & Preise
EU AI Act: Künstliche Intelligenz im Unternehmen
Erscheinungstermin: November 2024